Пенсионерам повысят пенсию еще на 20%: названа дата индексации

По предварительной информации, пенсионерам заметно увеличат размеры пенсионных выплат.



Предполагается, что пенсии увеличат до 23 тысяч рублей. Предполагается, что первоочередное увеличение затронет социальные пенсии и государственное обеспечение.

Исходя из комментариев опытного эксперта в области пенсионного законодательства, среднестатистический размер пенсионных выплат, которые начнут получать пожилые граждане Российской Федерации при достижении пенсионного возраста будет составлять 23 200 рублей.



Повышение пенсионных выплат будет происходить по всем существующим категориям. Процесс индексации планируют осуществлять поэтапно, постепенно. Новая ступень индексации выплат запланирован на февраль 2025 года, затем, по планам правительства, новое повышение состоится в апреле.

Суммарно, после всех реформ, средний размер пенсии увеличится на двадцать процентов, сообщает PROGOROD11.

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