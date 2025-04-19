Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пенсионерам назвали справку, с которой пенсия станет больше на 3000 рублей

Пожилые люди могут существенно увеличить свои п...

smolensk.ldpr.ru

Подписаться на Дзен.канал

Пожилые люди могут существенно увеличить свои пенсионные выплаты, получив прибавку, которая может составлять несколько тысяч рублей. Для этого достаточно оформить соответствующее заявление, и увеличение пенсии может начать действовать уже с будущего месяца. В некоторых случаях прибавка может составлять минимум 3000 рублей.

Кто может претендовать на увеличение пенсии?

Право на увеличение пенсии имеют пенсионеры, которые заботятся о близких людях, таких как несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся в высших учебных заведениях. В случае с детьми, проживающими с пенсионером, для получения надбавки не требуется предоставление дополнительных документов, кроме факта совместного проживания.

Что нужно для увеличения пенсии?

  1. Для несовершеннолетних детей: достаточно подтверждения факта совместного проживания с пенсионером. Дополнительных документов не требуется.

  2. Для детей старше 18 лет: необходимо предоставить справку из образовательного учреждения, подтверждающую, что ребенок обучается на дневной форме обучения. Эта справка является основанием для назначения надбавки, которая будет выплачиваться до 23 лет.

Как подать заявление и получить прибавку?

Чтобы оформить надбавку, пенсионерам нужно обратиться в Социальный фонд. На данный момент прибавка составляет около 3000 рублей на одного иждивенца. Максимально возможно получение доплаты за троих иждивенцев. Причем оба родителя, являющиеся пенсионерами, могут получить доплату на детей. Также надбавка может быть назначена в случае содержания пожилого супруга.

Важные моменты

  • Сроки подачи заявления: если заявление будет подано до конца текущего месяца, увеличение пенсии начнется с следующего месяца.

  • Размер доплаты: минимальная прибавка составляет около 3000 рублей на одного иждивенца, а максимальная — за троих.

  • Для работающих пенсионеров: данная возможность доступна как для неработающих, так и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Итог: Для пенсионеров, заботящихся о близких, особенно для тех, кто ухаживает за детьми или иждивенцами, существует реальная возможность значительно увеличить свои пенсионные выплаты. Важно не упустить момент и подать заявление вовремя, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Святая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания

Лонгриды

19 часов назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

обработка борщевика цена за гектар

Не у нас

день назад

У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

сурдопедагог вакансии в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

У главы районного отдела СК РТ нашли элитный автопарк и квартиры на 400 млн

Новости Казани

5 часов назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Новости Казани

день назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Новости Казани

день назад

Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию
Новости Казани
22 часа назад

Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады

Предположительно, пламя охватило до 6 домов

Не у нас

13 минут назад

Ученые думают, что Атлантический океан может исчезнуть

Не у нас

28 минут назад

Ученые заявили, что ядерная война вошла в топ-3 угроз гибели человечества

Не у нас

час назад

Геофизики обнаружили остывание ядра Земли

Новости Казани

3 часа назад

Исус Христос в Казани окажется в суде за фиктивную регистрацию мигрантов
Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезны...
Новости Казани
час назад

Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезным опозданием

Не у нас

3 часа назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Не у нас

4 часа назад

Археологи: самый первый компьютер создали греки в 178 году до н.э

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ может быть скорректирована организация движения общественного транспорта
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить