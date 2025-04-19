Пенсионерам назвали справку, с которой пенсия станет больше на 3000 рублей

Пожилые люди могут существенно увеличить свои пенсионные выплаты, получив прибавку, которая может составлять несколько тысяч рублей. Для этого достаточно оформить соответствующее заявление, и увеличение пенсии может начать действовать уже с будущего месяца. В некоторых случаях прибавка может составлять минимум 3000 рублей.

Кто может претендовать на увеличение пенсии?

Право на увеличение пенсии имеют пенсионеры, которые заботятся о близких людях, таких как несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся в высших учебных заведениях. В случае с детьми, проживающими с пенсионером, для получения надбавки не требуется предоставление дополнительных документов, кроме факта совместного проживания.

Что нужно для увеличения пенсии?

Для несовершеннолетних детей: достаточно подтверждения факта совместного проживания с пенсионером. Дополнительных документов не требуется. Для детей старше 18 лет: необходимо предоставить справку из образовательного учреждения, подтверждающую, что ребенок обучается на дневной форме обучения. Эта справка является основанием для назначения надбавки, которая будет выплачиваться до 23 лет.

Как подать заявление и получить прибавку?

Чтобы оформить надбавку, пенсионерам нужно обратиться в Социальный фонд. На данный момент прибавка составляет около 3000 рублей на одного иждивенца. Максимально возможно получение доплаты за троих иждивенцев. Причем оба родителя, являющиеся пенсионерами, могут получить доплату на детей. Также надбавка может быть назначена в случае содержания пожилого супруга.

Важные моменты

Сроки подачи заявления : если заявление будет подано до конца текущего месяца, увеличение пенсии начнется с следующего месяца.

Размер доплаты : минимальная прибавка составляет около 3000 рублей на одного иждивенца, а максимальная — за троих.

Для работающих пенсионеров: данная возможность доступна как для неработающих, так и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Итог: Для пенсионеров, заботящихся о близких, особенно для тех, кто ухаживает за детьми или иждивенцами, существует реальная возможность значительно увеличить свои пенсионные выплаты. Важно не упустить момент и подать заявление вовремя, пишет PRIMPRESS.