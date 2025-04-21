Пенсионерам назвали справку, которая сделает пенсию больше на целых 3000 рублей

Пожилые россияне могут рассчитывать на приятный финансовый бонус — дополнительные выплаты к пенсии в размере около 3000 рублей.

Сообщается, что оформить их можно уже сейчас, а первые деньги поступят вместе с майской пенсией. Информацию подтвердили представители Социального фонда.

Кто имеет право на доплату

Дополнительные выплаты предоставляются пенсионерам, у которых есть иждивенцы. Чаще всего это несовершеннолетние дети или студенты, проходящие обучение на дневной форме.

Если ребёнку ещё нет 18 лет, никаких справок собирать не нужно — сам факт проживания вместе с пенсионером считается достаточным основанием. После достижения 18 лет потребуется документ из вуза или колледжа, подтверждающий очное обучение. Без этого доплата начисляться не будет. Максимальный возраст, до которого полагаются выплаты — 23 года.

Сколько платят и как получить деньги

Размер доплаты составляет примерно 3000 рублей на каждого иждивенца.

При этом:

оформить её могут как неработающие, так и работающие пенсионеры;

один человек может получать доплату максимум за троих иждивенцев;

если оба родителя — пенсионеры, они могут подавать заявления отдельно и получать выплаты на одного и того же ребёнка;

в ряде случаев доплата назначается и за супруга, если он официально находится на иждивении.

Обратиться за выплатой можно через Социальный фонд.

Когда подавать заявление

Если заявление подать до конца апреля, то уже с мая доплата поступит вместе с основной пенсией. Это хорошая возможность немного увеличить семейный бюджет без лишних сложностей.