Пенсионерам назвали справку, которая сделает пенсию больше на целых 3000 рублей
petropavel.ru
Пожилые россияне могут рассчитывать на приятный финансовый бонус — дополнительные выплаты к пенсии в размере около 3000 рублей.
Сообщается, что оформить их можно уже сейчас, а первые деньги поступят вместе с майской пенсией. Информацию подтвердили представители Социального фонда.
Кто имеет право на доплату
Дополнительные выплаты предоставляются пенсионерам, у которых есть иждивенцы. Чаще всего это несовершеннолетние дети или студенты, проходящие обучение на дневной форме.
Если ребёнку ещё нет 18 лет, никаких справок собирать не нужно — сам факт проживания вместе с пенсионером считается достаточным основанием. После достижения 18 лет потребуется документ из вуза или колледжа, подтверждающий очное обучение. Без этого доплата начисляться не будет. Максимальный возраст, до которого полагаются выплаты — 23 года.
Сколько платят и как получить деньги
Размер доплаты составляет примерно 3000 рублей на каждого иждивенца.
При этом:
- оформить её могут как неработающие, так и работающие пенсионеры;
- один человек может получать доплату максимум за троих иждивенцев;
- если оба родителя — пенсионеры, они могут подавать заявления отдельно и получать выплаты на одного и того же ребёнка;
- в ряде случаев доплата назначается и за супруга, если он официально находится на иждивении.
Обратиться за выплатой можно через Социальный фонд.
Когда подавать заявление
Если заявление подать до конца апреля, то уже с мая доплата поступит вместе с основной пенсией. Это хорошая возможность немного увеличить семейный бюджет без лишних сложностей.
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