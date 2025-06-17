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Пенсионерам назвали одну справку, с помощью которой можно повысить пенсию на 4500 рублей с июля

Пенсионеры могут увеличить размер своей пенсии,...

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Справка для перерасчета: как пенсионеры могут увеличить выплаты уже с июля

В чём суть перерасчёта?

Пенсионеры могут подать в Социальный фонд справку о неучтённом стаже, если были учтены не все периоды их трудовой деятельности при назначении пенсии. Особенно это касается тех, кто работал в 1980-х и 1990-х годах, когда многие архивы исчезли после распада СССР. Подав такую справку до конца июня, перерасчёт будет учтён уже с июля.

Почему одной записи в трудовой книжке недостаточно?

Запись в трудовой книжке не всегда является достаточным основанием для пересмотра пенсии, поскольку она может не отражать все фактические периоды работы. Для увеличения стажа нужно предоставить специальную справку, подтверждающую периоды трудовой деятельности, которые не были учтены при назначении пенсии.

Как получить прибавку?

  • Найти документы, подтверждающие неучтённые периоды трудовой деятельности.
  • Подать справку в Социальный фонд до 30 июня.
  • При необходимости обратиться в суд для подтверждения права на перерасчёт.

Реальные примеры увеличения пенсии

По словам эксперта Анастасии Киреевой, в некоторых случаях пенсионеры могли получить прибавку до 4500 рублей после подачи справки. Однако процесс может потребовать терпения, особенно если документы утеряны и нужно искать их в архивных источниках.

Не упустите возможность и подайте необходимые документы до конца июня, чтобы получить перерасчёт с июля.

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