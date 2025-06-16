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Пенсионерам назвали одну справку, которая повысит пенсию на 4500 рублей с июля

Пенсионеры могут повысить выплаты до 4500 рубле...

flectone.ru

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Справка для перерасчета: как пенсионеры могут увеличить выплаты уже с июля

Российским пенсионерам напомнили о возможности повысить размер своей пенсии, если предоставить в Социальный фонд специальную справку о неучтённом стаже. Сделать это нужно до конца июня, чтобы перерасчёт был учтён уже с июля. В некоторых случаях прибавка может достигать 4500 рублей.

В чём суть

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, речь идёт о подтверждении периодов трудовой деятельности, которые не были учтены при назначении пенсии. Особенно это касается тех, кто работал в советское время — в 1980-х и 1990-х годах, когда после распада СССР многие архивы предприятий исчезли.

Почему записи в трудовой недостаточно

Одна запись в трудовой книжке может не считаться достаточным основанием для пересмотра пенсии. Нужна отдельная справка, подтверждающая фактический период работы. Такой документ позволяет увеличить стаж, что напрямую влияет на размер выплат.

Как получить прибавку

  • Найти документы, подтверждающие утраченные периоды трудовой деятельности.
  • Подать справку в Социальный фонд до 30 июня.
  • При необходимости — обратиться в суд для подтверждения права на перерасчёт.

Реальные примеры

По словам Киреевой, были случаи, когда после подачи справки пенсия увеличивалась на 4500 рублей. Но для этого может потребоваться терпение и настойчивость, особенно если документы утеряны и нужно искать их в архивах, сообщает primpress.

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