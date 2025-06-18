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Пенсионерам назвали лишь одну справку, с помощью которой можно повысить пенсию на 4500 рублей с июля

Пенсионеры могут увеличить свои выплаты, подав ...

kp.ru

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Пенсионеры, которые не учли все периоды своей трудовой деятельности при назначении пенсии, имеют возможность подать справку в Социальный фонд и увеличить свои выплаты.

Это особенно касается тех, кто работал в 1980-х и 1990-х годах, когда архивы в некоторых случаях были утеряны после распада СССР.

В чём суть перерасчёта?

Пенсионеры могут подать справку о неучтённом стаже, если их трудовая деятельность не была полностью учтена при расчёте пенсии. Если такую справку подать до конца июня, перерасчёт будет учтён уже с июля.

Почему одной записи в трудовой книжке недостаточно?

Запись в трудовой книжке не всегда может служить достаточным основанием для пересмотра пенсии, так как она не всегда отражает все периоды работы. Для перерасчёта стажа нужно предоставить дополнительные документы, подтверждающие неучтённые периоды работы.

Как получить прибавку?

  • Найдите документы, подтверждающие неучтённые периоды вашей трудовой деятельности.
  • Подайте справку в Социальный фонд до 30 июня.
  • При необходимости, если документы утеряны, обратитесь в суд для подтверждения права на перерасчёт.

Реальные примеры увеличения пенсии

Эксперты утверждают, что после подачи справки пенсионеры могли получить прибавку до 4500 рублей. Однако этот процесс может потребовать терпения, особенно если документы утеряны и нужно искать их в архивных источниках.

Не упустите возможность и подайте необходимые документы до конца июня, чтобы получить перерасчёт с июля и увеличить свои пенсионные выплаты.

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