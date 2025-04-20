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Пенсионерам дали справку, которая сделает пенсию больше на 3000 рублей

Многие пожилые люди хотели бы повысить свой доход

volga-kaspiy.ru

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Многие пожилые люди хотели бы повысить свой доход. Хорошая новость — это возможно! Уже с мая пенсионеры могут начать получать доплату к пенсии за иждивенцев. Для этого не нужны специальные знания — достаточно подать заявление до конца апреля.

Кто может рассчитывать на доплату

Доплату можно оформить, если пенсионер содержит:

  • Несовершеннолетнего ребёнка — достаточно совместного проживания, никаких дополнительных документов не требуется.

  • Студента до 23 лет — нужна справка из вуза о том, что он учится очно.

  • Пожилого супруга/супругу — если один из супругов находится на иждивении другого, это тоже подходит.

Сколько платят

  • За одного иждивенца — около 3000 рублей в месяц.

  • Максимум — до 9000 рублей (если трое иждивенцев).

  • Доплата может начисляться обоим родителям, если оба пенсионеры.

Что нужно сделать

  1. Подготовить документы

    • Если иждивенец старше 18 лет — справка об очной форме обучения.

    • Для детей до 18 лет — ничего не требуется.

  2. Подать заявление

    • Обратитесь в ближайшее отделение Социального фонда.

    • Сделать это нужно до конца апреля, чтобы доплата пришла уже в мае.

  3. Получить выплату

    • Если заявление одобрено, деньги поступят вместе с пенсией в следующем месяце.

Для кого эта мера

  • Доплата положена и работающим, и неработающим пенсионерам.

Не упустите шанс увеличить пенсию. Своевременная подача заявления обеспечит стабильную прибавку к выплатам уже с мая, пишет PRIMPRESS.

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