Пенсионерам дали справку, которая сделает пенсию больше на 3000 рублей

Многие пожилые люди хотели бы повысить свой доход. Хорошая новость — это возможно! Уже с мая пенсионеры могут начать получать доплату к пенсии за иждивенцев. Для этого не нужны специальные знания — достаточно подать заявление до конца апреля.

Кто может рассчитывать на доплату

Доплату можно оформить, если пенсионер содержит:

Несовершеннолетнего ребёнка — достаточно совместного проживания, никаких дополнительных документов не требуется.

Студента до 23 лет — нужна справка из вуза о том, что он учится очно.

Пожилого супруга/супругу — если один из супругов находится на иждивении другого, это тоже подходит.

Сколько платят

За одного иждивенца — около 3000 рублей в месяц.

Максимум — до 9000 рублей (если трое иждивенцев).

Доплата может начисляться обоим родителям, если оба пенсионеры.

Что нужно сделать

Подготовить документы Если иждивенец старше 18 лет — справка об очной форме обучения.

Для детей до 18 лет — ничего не требуется. Подать заявление Обратитесь в ближайшее отделение Социального фонда .

Сделать это нужно до конца апреля, чтобы доплата пришла уже в мае. Получить выплату Если заявление одобрено, деньги поступят вместе с пенсией в следующем месяце.

Для кого эта мера

Доплата положена и работающим, и неработающим пенсионерам.

Не упустите шанс увеличить пенсию. Своевременная подача заявления обеспечит стабильную прибавку к выплатам уже с мая, пишет PRIMPRESS.