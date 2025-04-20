Пенсионерам дали справку, которая сделает пенсию больше на 3000 рублей
volga-kaspiy.ru
Многие пожилые люди хотели бы повысить свой доход. Хорошая новость — это возможно! Уже с мая пенсионеры могут начать получать доплату к пенсии за иждивенцев. Для этого не нужны специальные знания — достаточно подать заявление до конца апреля.
Кто может рассчитывать на доплату
Доплату можно оформить, если пенсионер содержит:
Несовершеннолетнего ребёнка — достаточно совместного проживания, никаких дополнительных документов не требуется.
Студента до 23 лет — нужна справка из вуза о том, что он учится очно.
Пожилого супруга/супругу — если один из супругов находится на иждивении другого, это тоже подходит.
Сколько платят
За одного иждивенца — около 3000 рублей в месяц.
Максимум — до 9000 рублей (если трое иждивенцев).
Доплата может начисляться обоим родителям, если оба пенсионеры.
Что нужно сделать
Подготовить документы
Если иждивенец старше 18 лет — справка об очной форме обучения.
Для детей до 18 лет — ничего не требуется.
Подать заявление
Обратитесь в ближайшее отделение Социального фонда.
Сделать это нужно до конца апреля, чтобы доплата пришла уже в мае.
Получить выплату
Если заявление одобрено, деньги поступят вместе с пенсией в следующем месяце.
Для кого эта мера
Доплата положена и работающим, и неработающим пенсионерам.
Не упустите шанс увеличить пенсию. Своевременная подача заявления обеспечит стабильную прибавку к выплатам уже с мая, пишет PRIMPRESS.
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