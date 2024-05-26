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Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены снова трудиться

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении количества трудоустроенных пожилых граждан на рынке труда.

Яна Лаушкина

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении количества трудоустроенных пожилых граждан на рынке труда.

Одной из ключевых причин этого является изменение пенсионного возраста.

Переобучение пожилых людей является важным шагом для их адаптации к современным требованиям, по мнению Татьяны Голиковой.
В условиях постоянных изменений в современном мире необходимо обеспечить пожилых граждан качественной переподготовкой, чтобы они могли сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда. Это будет достигаться через организацию специальных образовательных программ для пенсионеров. Для обеспечения успешной переподготовки пожилых людей необходимо ознакамливать их с современными технологиями и повышать уровень их профессиональной подготовки. Кроме того, важным аспектом является обеспечение доступности соответствующих курсов для пожилых граждан, сообщает PROGORODUHTA.

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