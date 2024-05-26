Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены снова трудиться
Яна Лаушкина
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении количества трудоустроенных пожилых граждан на рынке труда.
Одной из ключевых причин этого является изменение пенсионного возраста.
Переобучение пожилых людей является важным шагом для их адаптации к современным требованиям, по мнению Татьяны Голиковой.
В условиях постоянных изменений в современном мире необходимо обеспечить пожилых граждан качественной переподготовкой, чтобы они могли сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда. Это будет достигаться через организацию специальных образовательных программ для пенсионеров. Для обеспечения успешной переподготовки пожилых людей необходимо ознакамливать их с современными технологиями и повышать уровень их профессиональной подготовки. Кроме того, важным аспектом является обеспечение доступности соответствующих курсов для пожилых граждан, сообщает PROGORODUHTA.
Читайте также:
- Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного замминистра РФ Иванова
- «Процесс уже запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о новой волне мобилизации в России
- Рассказываем, как мамы из Казани занимаются фитнесом с детьми любого возраста. Даже с грудничками
- Ложку в лунку до конца мая: и сухие огурцы вновь пойдут в рост
- То, что вам точно пригодится: рассказываем, где выгодные скидки на лечение зубов в Казани
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань