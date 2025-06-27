Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пожилых граждан России

С 1 августа 2025 года в России перерасчитают пенсии работающим пенсионерам: кому и сколько прибавят

С 1 августа 2025 года в России будет произведён перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура учтёт страховые взносы и стаж за предыдущие 12 месяцев, что приведёт к увеличению пенсии.

Что изменится?

Перерасчёт будет произведён автоматически. Пенсионерам не нужно будет подавать заявление.

Учитываются страховые взносы, уплаченные работодателем за последний год.

В расчёт также берётся дополнительный стаж работы пенсионера, что увеличивает размер пенсии.

Сколько прибавят?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц.

Размер увеличения зависит от того, сколько пенсионных баллов было начислено за год работы. Чем больше баллов, тем выше прибавка.

Почему это важно?

Небольшое увеличение выплат поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров.

Перерасчёт даёт работающим пенсионерам дополнительную мотивацию продолжать трудовую деятельность, так как это напрямую влияет на размер пенсии.

Мнение эксперта

По словам Виктора Ляшока, эксперта РАНХиГС, ежегодное обновление коэффициентов для пенсионеров важно для социальной справедливости: «Человек работает — и его вклад должен отражаться в пенсии». Это помогает поддерживать баланс между трудовой деятельностью и пенсионными выплатами, поощряя людей продолжать работать, даже в пенсионном возрасте.

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в августе 2025 года станет полезным шагом в поддержке тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию, давая им дополнительные финансовые ресурсы.