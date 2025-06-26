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Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров России

С 1 августа 2025 года в России перерасчитают пе...

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С 1 августа 2025 года в России перерасчитают пенсии работающим пенсионерам: кому и сколько прибавят

С 1 августа 2025 года в России произойдёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура будет учётом страховых взносов и стажа за предыдущие 12 месяцев.

Что изменится:

  • Перерасчёт будет произведён автоматически — пенсионерам не нужно будет подавать заявление.
  • Учитываются страховые взносы, уплаченные работодателем за последний год.
  • В расчёт также берётся дополнительный стаж работы пенсионера.

Сколько прибавят:

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц. Размер увеличения зависит от того, сколько пенсионных баллов было начислено за год работы. Чем больше пенсионных баллов за год, тем выше прибавка.

Почему это важно:

Небольшое увеличение выплат поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров.

Перерасчёт даёт работующим пенсионерам дополнительную мотивацию продолжать трудовую деятельность, так как это напрямую влияет на размер пенсии.

Мнение эксперта:

По словам Виктора Ляшока, эксперта РАНХиГС, ежегодное обновление коэффициентов для пенсионеров важно для социальной справедливости: «Человек работает — и его вклад должен отражаться в пенсии». Это помогает поддерживать баланс между трудовой деятельностью и пенсионными выплатами, поощряя людей продолжать работать, даже в пенсионном возрасте.

Таким образом, перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в августе 2025 года станет полезным шагом в поддержке тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

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