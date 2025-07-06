Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что будет ждать пенсионеров в России

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров с августа 2025 года: сколько прибавят?

С 1 августа 2025 года в России будет проведён перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура позволяет откорректировать выплаты с учётом новых страховых взносов и стажа работы, накопленного за прошедший год. Это в свою очередь будет влиять на увеличение пенсии для многих работающих пенсионеров.

Что изменится для пенсионеров?

Перерасчёт будет произведён автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в органы соцзащиты — перерасчёт произойдёт в рамках системы, учитывающей страховые взносы, уплаченные работодателем, и дополнительный стаж пенсионера за предыдущие 12 месяцев.

Какую прибавку получат пенсионеры?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц. Размер этой прибавки зависит от того, сколько пенсионных баллов накопил пенсионер за год работы. Чем больше баллов, тем выше сумма увеличения пенсии.

Зачем это важно?

Перерасчёт пенсий помогает компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров. Это также стимулирует пенсионеров продолжать трудовую деятельность, так как перерасчёт влияет на размер будущей пенсии.

Мнение эксперта

Виктор Ляшок, эксперт РАНХиГС, отметил, что перерасчёт пенсий играет важную роль в поддержке социальной справедливости, так как он позволяет учесть трудовой вклад пенсионеров. Это также помогает создать баланс между трудовой деятельностью и пенсионными выплатами, стимулируя пенсионеров продолжать работать даже после выхода на пенсию.

Таким образом, перерасчёт пенсий с августа 2025 года станет важным шагом в поддержке работающих пенсионеров и улучшении их финансового положения.