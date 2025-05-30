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Пенсии стремительно вырастут: третья прибавка за год для всех пенсионеров с июня: названа дата выплаты

Индексация пенсий в России не поспевает за рост...

kazan.mk.ru

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Официальная индексация пенсий происходит ежегодно, но многие пенсионеры не ощущают реального улучшения.

Причина — резкий рост цен на лекарства, коммунальные услуги и базовые продукты, который обгоняет темпы повышения выплат.

В чём суть проблемы?

Сегодня пенсии индексируются в соответствии с общим уровнем инфляции, который включает товары и услуги, не всегда важные для пожилых людей. Например:

  • Рост пенсии — на 10%;
  • Подорожание хлеба — в два раза;
  • Цены на лекарства — увеличиваются каждый квартал.

В результате пенсионеры теряют покупательную способность, даже несмотря на официальную «поддержку».

Что предлагают изменить?

Депутат Сергей Гаврилов предложил ввести отдельную потребительскую корзину для пенсионеров, которая будет учитывать:

  • Расходы на жизненно важные препараты;
  • Коммунальные услуги;
  • Базовые продукты питания.

Такая корзина сделает индексацию более точной и справедливой, отражающей реальную ситуацию.

Как выглядит реальность?

  • Средняя пенсия в 2025 году — около 23 000 рублей;
  • Этих денег должно хватить на всё: ЖКХ, еду, лекарства, транспорт;
  • В реальности — пенсионеры экономят на медикаментах, реже включают отопление и покупают дешевую еду, чтобы уложиться в бюджет.

Многие вынуждены выбирать: оплатить лекарства или коммунальные счета, купить продукты или проездной.

Почему нужно менять систему индексации?

Современный подход не отражает потребностей пожилых людей. Реальная инфляция для пенсионеров — гораздо выше официальной. Без изменений:

  • Поддержка останется формальной;
  • Уровень жизни — будет ухудшаться;
  • Социальное неравенство — только усилится.

Новая модель индексации — шанс дать тем, кто работал всю жизнь, достойную старость.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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