Пенсии стремительно вырастут: третья прибавка за год для всех пенсионеров с июня: названа дата выплаты
kazan.mk.ru
Официальная индексация пенсий происходит ежегодно, но многие пенсионеры не ощущают реального улучшения.
Причина — резкий рост цен на лекарства, коммунальные услуги и базовые продукты, который обгоняет темпы повышения выплат.
В чём суть проблемы?
Сегодня пенсии индексируются в соответствии с общим уровнем инфляции, который включает товары и услуги, не всегда важные для пожилых людей. Например:
- Рост пенсии — на 10%;
- Подорожание хлеба — в два раза;
- Цены на лекарства — увеличиваются каждый квартал.
В результате пенсионеры теряют покупательную способность, даже несмотря на официальную «поддержку».
Что предлагают изменить?
Депутат Сергей Гаврилов предложил ввести отдельную потребительскую корзину для пенсионеров, которая будет учитывать:
- Расходы на жизненно важные препараты;
- Коммунальные услуги;
- Базовые продукты питания.
Такая корзина сделает индексацию более точной и справедливой, отражающей реальную ситуацию.
Как выглядит реальность?
- Средняя пенсия в 2025 году — около 23 000 рублей;
- Этих денег должно хватить на всё: ЖКХ, еду, лекарства, транспорт;
- В реальности — пенсионеры экономят на медикаментах, реже включают отопление и покупают дешевую еду, чтобы уложиться в бюджет.
Многие вынуждены выбирать: оплатить лекарства или коммунальные счета, купить продукты или проездной.
Почему нужно менять систему индексации?
Современный подход не отражает потребностей пожилых людей. Реальная инфляция для пенсионеров — гораздо выше официальной. Без изменений:
- Поддержка останется формальной;
- Уровень жизни — будет ухудшаться;
- Социальное неравенство — только усилится.
Новая модель индексации — шанс дать тем, кто работал всю жизнь, достойную старость.
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