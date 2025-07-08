Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсии снова пересчитают уже с августа 2025 года, нас ждет новый размер: что будет ждать пенсионеров в России

С августа 2025 года в России будет проведён пер...

ok.ru

Подписаться на Дзен.канал

Как изменится размер пенсий с августа 2025 года?

С 1 августа 2025 года в России будет проведён очередной перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура направлена на корректировку выплат с учётом новых страховых взносов, которые уплачивает работодатель, и дополнительного стажа, который накопили пенсионеры за последние 12 месяцев.

Какую прибавку получат пенсионеры?

Максимальная прибавка после перерасчёта составит 437 рублей в месяц. Размер увеличения зависит от количества пенсионных баллов, которые пенсионер накопил за год работы. Чем больше баллов, тем выше прибавка.

Почему это важно?

Перерасчёт поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров. Это также стимулирует пенсионеров продолжать работать, так как каждый год работы добавляет новые баллы, что в будущем повышает размер пенсионных выплат.

Мнение эксперта

Виктор Ляшок, эксперт РАНХиГС, отметил, что перерасчёт пенсий важен для социальной справедливости. Он позволяет учитывать трудовой вклад пенсионеров и помогает сохранить баланс между их трудовой деятельностью и пенсионными выплатами.

Таким образом, перерасчёт пенсий с августа 2025 года станет важным шагом в поддержке работающих пенсионеров и улучшении их финансового положения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

день назад

Не только чак-чак: где в Казани зажигают по-настоящему

уничтожение клещей москва

Не у нас

12 часов назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

заказать лестницу в Казани

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

22 часа назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Не у нас

день назад

Россияне для отдыха выбирают экзотические направления, обходя Европу
Новости Казани
9 часов назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

8 часов назад

Мужчина заметил симптом рака, который игнорировал месяцами

Гид по скидкам Казани

день назад

Не только чак-чак: где в Казани зажигают по-настоящему

Не у нас

8 часов назад

В РПЦ объяснили, влияет ли забота о могиле на судьбу усопшего

Новости Казани

8 часов назад

Участники экосплава по Казанке очистили реку от 36 мешков мусора
Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона т...
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

Новости Казани

8 часов назад

Во время реставрации Петропавловского собора в Казани обнаружили фрески XIX века

Новости Казани

8 часов назад

Выпускники казанских вузов предпочитают трудоустройство по специальности

Новости Казани

8 часов назад

В Казани начнут строительство 8-полосной дороги длиной 30 километров
«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаю...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка