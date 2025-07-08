Пенсии снова пересчитают уже с августа 2025 года, нас ждет новый размер: что будет ждать пенсионеров в России
ok.ru
Как изменится размер пенсий с августа 2025 года?
С 1 августа 2025 года в России будет проведён очередной перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура направлена на корректировку выплат с учётом новых страховых взносов, которые уплачивает работодатель, и дополнительного стажа, который накопили пенсионеры за последние 12 месяцев.
Какую прибавку получат пенсионеры?
Максимальная прибавка после перерасчёта составит 437 рублей в месяц. Размер увеличения зависит от количества пенсионных баллов, которые пенсионер накопил за год работы. Чем больше баллов, тем выше прибавка.
Почему это важно?
Перерасчёт поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров. Это также стимулирует пенсионеров продолжать работать, так как каждый год работы добавляет новые баллы, что в будущем повышает размер пенсионных выплат.
Мнение эксперта
Виктор Ляшок, эксперт РАНХиГС, отметил, что перерасчёт пенсий важен для социальной справедливости. Он позволяет учитывать трудовой вклад пенсионеров и помогает сохранить баланс между их трудовой деятельностью и пенсионными выплатами.
Таким образом, перерасчёт пенсий с августа 2025 года станет важным шагом в поддержке работающих пенсионеров и улучшении их финансового положения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец