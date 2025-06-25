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Пенсии снова пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров России

С 1 августа в России повысят пенсии работающим ...

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С 1 августа 2025 года в России перерасчитают пенсии работающим пенсионерам: кому и сколько прибавят

С 1 августа 2025 года в России произойдёт плановый перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это ежегодная процедура, которая учитывает страховые взносы и стаж за предыдущие 12 месяцев.

Что изменится:

Перерасчёт будет произведён автоматически, без подачи заявления.

Учитываются страховые взносы, уплаченные работодателем за последний год.

Также в расчёт берётся дополнительный стаж.

Сколько прибавят:

Максимальная прибавка — 437 рублей в месяц.

Размер увеличения зависит от количества начисленных пенсионных баллов за год работы.

Почему это важно:

Даже небольшое увеличение выплат — это способ компенсировать рост цен.

Перерасчёт даёт работающим пенсионерам мотивацию продолжать трудовую деятельность.

Мнение эксперта:

По словам Виктора Ляшока (РАНХиГС), ежегодное обновление коэффициентов важно для социальной справедливости: «Человек работает — и его вклад должен отражаться в пенсии».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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