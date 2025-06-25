Пенсии снова пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров России
ok.ru
С 1 августа 2025 года в России перерасчитают пенсии работающим пенсионерам: кому и сколько прибавят
С 1 августа 2025 года в России произойдёт плановый перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это ежегодная процедура, которая учитывает страховые взносы и стаж за предыдущие 12 месяцев.
Что изменится:
Перерасчёт будет произведён автоматически, без подачи заявления.
Учитываются страховые взносы, уплаченные работодателем за последний год.
Также в расчёт берётся дополнительный стаж.
Сколько прибавят:
Максимальная прибавка — 437 рублей в месяц.
Размер увеличения зависит от количества начисленных пенсионных баллов за год работы.
Почему это важно:
Даже небольшое увеличение выплат — это способ компенсировать рост цен.
Перерасчёт даёт работающим пенсионерам мотивацию продолжать трудовую деятельность.
Мнение эксперта:
По словам Виктора Ляшока (РАНХиГС), ежегодное обновление коэффициентов важно для социальной справедливости: «Человек работает — и его вклад должен отражаться в пенсии».
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