Пенсии снова пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что будет ждать пенсионеров в России

Что изменится для работающих пенсионеров в 2025 году?

С 1 августа 2025 года в России будет проведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Это позволит учесть новые страховые взносы, которые поступили в течение года, а также дополнительный трудовой стаж, накопленный за последние 12 месяцев. Процесс перерасчёта будет произведён автоматически, что избавит пенсионеров от необходимости подавать заявления.

Какую прибавку получат пенсионеры?

В результате перерасчёта, максимальная прибавка к пенсии составит 437 рублей в месяц. Размер повышения будет зависеть от пенсионных баллов, которые пенсионер накопил за год работы. Чем больше баллов, тем выше прибавка.

Почему это важно?

Перерасчёт пенсий с августа 2025 года поможет компенсировать инфляцию и рост цен, улучшая финансовое положение пенсионеров. Это также стимулирует их продолжать работать, так как дополнительные баллы могут увеличить размер будущей пенсии.

Мнение эксперта

Эксперт РАНХиГС, Виктор Ляшок, считает перерасчёт важным шагом для социальной справедливости. Он помогает сохранить баланс между трудом и пенсионными выплатами, что способствует продолжению трудовой деятельности пенсионеров даже в зрелом возрасте.