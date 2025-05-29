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Пенсии резко вырастут: третья прибавка за год для всех пенсионеров с июня: названа дата выплаты

Пенсии в России растут медленнее цен на лекарст...

kasheloff.ru

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Почему пенсии растут медленнее цен на лекарства и ЖКХ — реальная жизнь пенсионеров

Пенсии индексируют, но многие пенсионеры не чувствуют облегчения, потому что цены на лекарства, коммунальные услуги и продукты растут гораздо быстрее выплат.

В чем проблема?

Индексация пенсий привязана к общей инфляции — в неё входят товары, которые не всегда важны для пенсионеров. А вот лекарства, ЖКХ и базовые продукты дорожают значительно сильнее. Например, если пенсия выросла на 10%, а хлеб — в два раза, реальная поддержка фактически отсутствует.

Что предлагают власти?

Депутат Сергей Гаврилов предлагает создать отдельную потребительскую корзину для пожилых людей, учитывающую именно их реальные расходы — на лекарства, коммуналку и продукты. Это поможет сделать индексацию более справедливой и полезной.

Реальная жизнь пенсионеров

Средняя пенсия в 2025 году — около 23 тысяч рублей. На эти деньги приходится покрывать все расходы — от лекарств и ЖКХ до еды и транспорта. Многие пенсионеры экономят на необходимых препаратах и сокращают расходы, выбирая между светом и хлебом.

Почему важно менять систему индексации?

Пересмотр системы позволит сделать выплаты честными и реально поддерживающими тех, кто всю жизнь работал. Сегодня официальные цифры не отражают реальных трудностей, с которыми сталкиваются пенсионеры, сообщает progorod62.

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