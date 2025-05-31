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Пенсии резко подскочат: третья прибавка за год для всех пенсионеров с июня: названа дата выплаты

Многие замечают, что пенсии растут, но жизнь пе...

ldpr.ru

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Многие замечают, что пенсии растут, но жизнь пенсионеров при этом не становится легче. С одной стороны — индексация выплат, с другой — расходы на лекарства, коммуналку и продукты растут гораздо быстрее. Повышение пенсии вроде бы хорошая новость, но если цены растут в разы быстрее, возникает вопрос: кто выигрывает, а кто теряет?

В чем проблема?

Пенсии индексируют по общей инфляции, которая учитывает цены на множество товаров — от техники до путешествий. Но то, что действительно важно для пенсионеров — лекарства, ЖКХ и базовые продукты — в этой статистике часто отходит на второй план. Поэтому официальная инфляция кажется невысокой, а реальная — гораздо ощутимее. Например, если хлеб подорожал вдвое, а пенсия выросла всего на 10%, о каком улучшении жизни можно говорить?

Что предлагают изменить?

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предлагает создать отдельную потребительскую корзину для пожилых людей, в которой было бы больше лекарств, коммунальных услуг и необходимых продуктов. Это позволит точнее оценивать реальные расходы пенсионеров и делать индексацию более справедливой. Но пока чиновники откладывают это решение, ссылаясь на бюджет и сложности подсчётов.

Как живут пенсионеры сегодня?

Средняя пенсия в 2025 году после всех прибавок — около 23 тысяч рублей. На эту сумму пенсионеры должны покрыть всё — лекарства, ЖКХ, еду, проезд. Многие вынуждены экономить, отказываясь от нужных препаратов и сокращая расходы. Когда приходится выбирать между оплатой за свет и покупкой хлеба, говорить о достойной жизни сложно.

Почему пересмотр системы важен?

Индексация пенсий — это не просто цифры на бумаге. Это возможность сделать выплаты действительно справедливыми, чтобы пожилые люди, которые всю жизнь работали, могли не думать, как дотянуть до следующей пенсии. Реальная жизнь требует точных и честных расчётов, а не формальных цифр.

Важно помнить

Когда в следующий раз повысится пенсия, стоит понимать — за этими цифрами скрываются реальные трудности. А если вдруг окажется мало, всегда можно «свернуть чек в трубочку и положить в карман» — на всякий случай, пишет источник.

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