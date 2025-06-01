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Пенсии резко начнут подскакивать: третья прибавка за год для всех пенсионеров с июня: названа дата выплаты

Кажется, пенсии растут — но легче ли от этого с...

obruchev.mos.ru

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Кажется, пенсии растут — но легче ли от этого становится жить? Ответ очевиден: для многих пожилых людей — нет. Формально выплаты увеличиваются, но рост цен на лекарства, коммунальные услуги и еду опережает индексацию. В результате пенсионеры не выигрывают, а наоборот — теряют.

Цены растут, а помощь — мимо кассы

Индексацию пенсий привязывают к официальной инфляции. Но она учитывает всё подряд — от смартфонов до авиабилетов. А вот то, что нужно пенсионерам каждый день — продукты, медикаменты, оплата ЖКХ — часто оказывается за рамками расчётов. Поэтому реальные расходы растут быстрее, чем выплаты. Если хлеб стал стоить в два раза дороже, а пенсия увеличилась на 10%, где тут польза?

Что предлагают

Депутат Сергей Гаврилов считает, что надо пересматривать сам подход. Он предлагает создать отдельную потребительскую корзину именно для пенсионеров. В ней будет больше нужных им товаров и услуг, и индексировать выплаты будут по ней. Тогда станет ясно, как меняются реальные траты пожилых людей. Но власти пока не спешат с этим, ссылаясь на сложности и нехватку денег.

Жизнь на пенсии — это борьба за выживание

В 2025 году средняя пенсия составляет около 23 тысяч рублей. На эти деньги надо оплатить всё: коммуналку, лекарства, питание, транспорт. Многим пенсионерам приходится экономить на всём — особенно тем, кто живёт один. Отказ от лекарств, уменьшение количества еды — это не выбор, а вынужденная необходимость. Когда приходится решать, заплатить ли за отопление или купить хлеб, разговор о «достойной старости» звучит как насмешка.

Что на самом деле нужно

Пересмотр индексации — не про очередные проценты. Это про справедливость и уважение к людям, которые всю жизнь трудились. Пока пенсии считают «в среднем по стране», реальные потребности остаются за кадром. А ведь пожилым людям нужно не так уж много — просто жить без постоянного страха не дотянуть до следующего месяца.

Так что в следующий раз, когда услышите о повышении пенсий, не спешите радоваться. Важно смотреть не только на цифры, но и на то, как эти деньги соотносятся с реальностью. И если они не спасают от бедности — значит, пора менять сам подход, а не только заголовки новостей, пишет источник.

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