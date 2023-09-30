Пенсии проиндексируют сразу за 8 лет: пенсионеров России ждет большой сюрприз

В нижнюю палату российского парламента внесли проект закона, который должен внести изменения в ФЗ "О страховых пенсиях".

Автором идеи стал Геннадий Зюганов, он и другие депутаты, считают, что в стране надо вернуть индексацию фиксированный страховой пенсии.

А для работающих ирнвалидов предлагается ввести гибкую корректировку этой части пенсии.

В предложении говорится, что с 1 января 2024 ггода можно было бы провести индексацию сразу за 8 лет - с 2016 года по 2023 год включительно.

Отсутствие подобной индексации, считают депутаты, плохо сказывается на мотивацции работающих инвалидов к труду - их пенсия сейчас нередко оказывается меньше, чем пенсия инвалидов неработающих примерно на 25%.

