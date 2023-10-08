Пенсии проиндексируют не на 7,5%, а гораздо больше: пенсионеры в шоке от радости

В начале следующего года российских пенсионеров ждет индексация пенсии. Неработающие россияне пожилого возраста получат индексацию на 7,5% - на уровень ожидаемой инфляции.

В Финансовом университете при Правительстве России профессор Александр Соловье уверен, что на самом деле прибавка к пенсии будет более ощутимая.

"Посудите сами. Сейчас средний размер пенсии в стране равен 19 322 руб. При этом правительство обещало увеличить выплаты в следующем году до 23 200 рублей. А это значит, что индексация составит уже 20 процентов, что будет гораздо выше уровня инфляции", - отметил он.

Опять же, считает эксперт, официально инфляция на бумаге всегда выглядит ниже, чем в реальности, и тут получается тупик.