Пенсии повысят уже с 1 апреля: вот кому следует ждать повышенных выплат

В рамках обновленной политики социальной поддержки, российское правительство, под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, объявило о значительном повышении социальных пенсий с 1 апреля 2025 года.

Это решение принесет повышение пенсионных выплат на 14,75%, что затронет жизни более четырех миллионов граждан.

Категории граждан, получающие повышенные пенсии

Основной фокус увеличения пенсий направлен на граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за недостаточного стажа.

К этим категориям относятся:

мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет;

лица с инвалидностью;

дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Также увеличение коснется льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жителей городов, переживших блокаду, и лиц, пострадавших от радиационных аварий.

Ожидаемые размеры выплат

По данным правительства, после индексации средняя социальная пенсия достигнет примерно 8,82 тысячи рублей. В то время как дети, потерявшие обоих родителей, будут получать около 17,65 тысяч рублей. Существенное увеличение выплат предусмотрено и для инвалидов, в том числе для военнослужащих с инвалидностью.

Влияние на экономику

Эксперты полагают, что увеличение социальных выплат поможет компенсировать рост цен и стимулировать внутренний спрос. Ожидается, что это решение активизирует потребительский рынок и способствует устойчивому экономическому росту страны в условиях текущей инфляции.

Стратегия правительства

Российское правительство систематически проводит индексацию социальных выплат, заложив необходимые средства в федеральный бюджет. Это позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на финансовую систему страны и гарантировать выполнение социальных обязательств перед гражданами.