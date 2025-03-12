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Пенсии повысят уже с 1 апреля: кому стоит ждать повышенных выплат

С апреля 2025 года в России произойдет индексац...

9111.ru

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С первого апреля 2025 года в России произойдет значительное увеличение социальных пенсий и выплат для определенных категорий граждан на 14,75%.

Это решение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, касается более четырех миллионов человек и предусматривает из федерального бюджета ассигнования на сумму около 85 миллиардов рублей.

Категории получателей увеличенных выплат

Увеличение коснется граждан, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

К этим категориям относятся:

  • мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет;
  • лица с инвалидностью;
  • дети, потерявшие кормильца.

Также повышение затронет государственные пенсии для льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жителей блокадных городов и пострадавших от радиационных катастроф.

Ожидаемые выплаты после индексации

Новый размер социальной пенсии составит в среднем 8,82 тысячи рублей. Дети, потерявшие обоих родителей, будут получать 17,65 тысячи рублей. Инвалиды различных групп и военнослужащие с инвалидностью также увидят значительное увеличение выплат.

Влияние на экономику и граждан

Экономисты полагают, что данное повышение поможет частично компенсировать рост цен и стимулировать внутренний спрос. По мнению экспертов, увеличение социальных выплат активизирует потребительский рынок и поддержит экономический рост, особенно в условиях недавней инфляции.

Стратегия государства

Правительство России систематически производит индексацию социальных выплат, предварительно заложив необходимые расходы в бюджет, что позволяет избежать дополнительной нагрузки на финансовую систему страны и своевременно выполнять обязательства перед гражданами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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