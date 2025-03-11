Пенсии повысят уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат
zakonvremeni.ru
С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии и выплаты для отдельных категорий граждан вырастут на 14,75%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По оценкам властей, повышение затронет более 4 миллионов человек, а из федерального бюджета на эти цели направят около 85 миллиардов рублей.
Кто получит увеличенные выплаты?
Социальные пенсии назначают гражданам, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии.
Это касается:
- мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет;
- людей с инвалидностью;
- детей, потерявших кормильца.
Кроме того, индексация коснётся государственного пенсионного обеспечения для ряда льготных категорий.
В их числе:
- военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф;
- космонавты и работники лётно-испытательного состава.
Какими будут новые суммы выплат?
После индексации средний размер социальной пенсии составит 8,82 тыс. рублей.
Повышение коснётся и других категорий получателей:
- дети, потерявшие обоих родителей – 17,65 тыс. рублей;
- инвалиды III группы – 7,5 тыс. рублей;
- инвалиды II группы – 8,82 тыс. рублей;
- инвалиды I группы – 17,65 тыс. рублей;
- дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы – 21,18 тыс. рублей.
Повышенные выплаты также получат:
- военнослужащие с инвалидностью – от 13,24 тыс. до 26,47 тыс. рублей;
- пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф – от 11,03 тыс. до 44,12 тыс. рублей;
- родственники погибших военных – от 13,24 тыс. до 17,65 тыс. рублей;
- участники ВОВ – от 13,24 тыс. до 22,06 тыс. рублей;
- жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда – от 8,82 тыс. до 17,65 тыс. рублей.
Как повышение скажется на гражданах?
Экономисты отмечают, что индексация соцпенсий призвана частично компенсировать рост цен. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,5%, а запланированное повышение выплат на 14,75% должно покрыть эти потери.
Эксперты также считают, что увеличение выплат поддержит внутренний спрос. Экономист Андрей Лобода отметил, что рост пенсий позволит компенсировать инфляцию и стабилизировать доходы малозащищённых граждан. Финансист Максим Колядов добавил, что повышение выплат позитивно отразится на потребительском рынке, стимулируя экономический рост.
Правительство России регулярно индексирует социальные пособия. В начале 2025 года власти уже увеличили более 40 видов социальных выплат, включая страховые пенсии, материнский капитал, пособия по безработице и выплаты семьям с детьми.
По словам экспертов, процесс индексации организован так, чтобы не перегружать бюджет. Государство заранее закладывает эти расходы, что позволяет своевременно выполнять обязательства перед гражданами, сообщает russian.rt.com.
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