Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсии повысят уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России...

zakonvremeni.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии и выплаты для отдельных категорий граждан вырастут на 14,75%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По оценкам властей, повышение затронет более 4 миллионов человек, а из федерального бюджета на эти цели направят около 85 миллиардов рублей.

Кто получит увеличенные выплаты?

Социальные пенсии назначают гражданам, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии.

Это касается:

  • мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет;
  • людей с инвалидностью;
  • детей, потерявших кормильца.

Кроме того, индексация коснётся государственного пенсионного обеспечения для ряда льготных категорий.

В их числе:

  • военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • жители блокадного Ленинграда;
  • пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф;
  • космонавты и работники лётно-испытательного состава.

Какими будут новые суммы выплат?

После индексации средний размер социальной пенсии составит 8,82 тыс. рублей.

Повышение коснётся и других категорий получателей:

  • дети, потерявшие обоих родителей – 17,65 тыс. рублей;
  • инвалиды III группы – 7,5 тыс. рублей;
  • инвалиды II группы – 8,82 тыс. рублей;
  • инвалиды I группы – 17,65 тыс. рублей;
  • дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы – 21,18 тыс. рублей.

Повышенные выплаты также получат:

  • военнослужащие с инвалидностью – от 13,24 тыс. до 26,47 тыс. рублей;
  • пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф – от 11,03 тыс. до 44,12 тыс. рублей;
  • родственники погибших военных – от 13,24 тыс. до 17,65 тыс. рублей;
  • участники ВОВ – от 13,24 тыс. до 22,06 тыс. рублей;
  • жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда – от 8,82 тыс. до 17,65 тыс. рублей.

Как повышение скажется на гражданах?

Экономисты отмечают, что индексация соцпенсий призвана частично компенсировать рост цен. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,5%, а запланированное повышение выплат на 14,75% должно покрыть эти потери.

Эксперты также считают, что увеличение выплат поддержит внутренний спрос. Экономист Андрей Лобода отметил, что рост пенсий позволит компенсировать инфляцию и стабилизировать доходы малозащищённых граждан. Финансист Максим Колядов добавил, что повышение выплат позитивно отразится на потребительском рынке, стимулируя экономический рост.

Правительство России регулярно индексирует социальные пособия. В начале 2025 года власти уже увеличили более 40 видов социальных выплат, включая страховые пенсии, материнский капитал, пособия по безработице и выплаты семьям с детьми.

По словам экспертов, процесс индексации организован так, чтобы не перегружать бюджет. Государство заранее закладывает эти расходы, что позволяет своевременно выполнять обязательства перед гражданами, сообщает russian.rt.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

22 часа назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

что означает когда человек кусает другого человека

Лонгриды

18 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

4 дня назад

Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстрых и вкусных ужинах для казанцев

подшивка потолка вагонкой в Новосибирске

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

3 часа назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Лонгриды
18 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

10 марта 2025 года обычное утро на улице Вишнев...

Новости Казани

3 минуты назад

Медики рассказали о состоянии 5 пострадавших в ДТП на Вишневского в Казани

Интересное в Казани

22 часа назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

Не у нас

38 минут назад

Wildberries представил платформу Wibes для покупки через видео

Не у нас

час назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово
В Казани суд встал на сторону магазина одежды в...
Новости Казани
час назад

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

Не у нас

час назад

Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Новости Казани

час назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

2 часа назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса
Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких геро...
Новости России
4 дня назад

Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких героинь российских сериалов