Пенсии повысят уже с 1 апреля: кому следует ждать повышенных выплат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал решение о значительном повышении социальных пенсий и выплат для определенных категорий граждан России с 1 апреля 2025 года.

Повышение на 14,75% коснется более четырех миллионов человек, на что из федерального бюджета будет выделено примерно 85 миллиардов рублей.

Кто получит увеличенные выплаты?

Увеличение пенсий затронет тех граждан, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

Среди них:

мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет;

лица с инвалидностью;

дети, потерявшие кормильца.

Также рост выплат ожидается для льготных категорий, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жителей блокадных городов и пострадавших от радиационных катастроф.

Ожидаемые размеры выплат

После индексации средний размер социальной пенсии составит около 8,82 тысячи рублей. Дети, потерявшие обоих родителей, будут получать по 17,65 тысячи рублей. Инвалиды и военнослужащие с инвалидностью также заметят существенное увеличение своих выплат.

Влияние на экономику

Эксперты считают, что повышение пенсий способствует компенсации роста цен и стимулированию внутреннего спроса. Увеличение социальных выплат предполагается активизировать потребительский рынок и поддержать экономический рост страны, особенно в условиях текущей инфляции.

Государственная стратегия

Российское правительство регулярно индексирует социальные выплаты, заранее включая необходимые средства в бюджет, что минимизирует дополнительную нагрузку на финансовую систему и обеспечивает выполнение обязательств перед гражданами.