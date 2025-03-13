Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсии повысят уже с 1 апреля: кому следует ждать повышенных выплат

С апреля 2025 года социальные пенсии в России в...

dobro.press

Подписаться на Дзен.канал

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал решение о значительном повышении социальных пенсий и выплат для определенных категорий граждан России с 1 апреля 2025 года.

Повышение на 14,75% коснется более четырех миллионов человек, на что из федерального бюджета будет выделено примерно 85 миллиардов рублей.

Кто получит увеличенные выплаты?

Увеличение пенсий затронет тех граждан, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

Среди них:

  • мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет;
  • лица с инвалидностью;
  • дети, потерявшие кормильца.

Также рост выплат ожидается для льготных категорий, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жителей блокадных городов и пострадавших от радиационных катастроф.

Ожидаемые размеры выплат

После индексации средний размер социальной пенсии составит около 8,82 тысячи рублей. Дети, потерявшие обоих родителей, будут получать по 17,65 тысячи рублей. Инвалиды и военнослужащие с инвалидностью также заметят существенное увеличение своих выплат.

Влияние на экономику

Эксперты считают, что повышение пенсий способствует компенсации роста цен и стимулированию внутреннего спроса. Увеличение социальных выплат предполагается активизировать потребительский рынок и поддержать экономический рост страны, особенно в условиях текущей инфляции.

Государственная стратегия

Российское правительство регулярно индексирует социальные выплаты, заранее включая необходимые средства в бюджет, что минимизирует дополнительную нагрузку на финансовую систему и обеспечивает выполнение обязательств перед гражданами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Казани

день назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

как выглядит клоп маленький

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

дизайн-проект в самаре в Самаре

Не у нас

день назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

23 часа назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Не у нас

5 часов назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Казани

день назад

В Казани женщина выпала из окна 5-этажного дома и умерла
Новости Казани
день назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Не у нас

22 минуты назад

31-летний москвич зарезал супругу прямо в лифте за возможную измену

Интересное в Казани

день назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

Новости Казани

42 минуты назад

На проспекте Универсиады произошло серьёзное ДТП: есть пострадавший

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане задержаны 3 мужчин за кражу денег со счетов бойцов СВО
С 17 марта татарстанцы смогут увидеть редкое ас...
Новости Татарстана
3 часа назад

С 17 марта татарстанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане может появиться база отдыха «Туган Як» за 220 миллионов рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане утвердили порядок проведения Ураза-байрама 30 марта

Новости Казани

3 часа назад

В Казани посадка и вылет авиарейсов задержаны из-за тумана
Чего не хватает в рационе казанцев: рассказывае...
Интересное в Казани
5 дней назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения