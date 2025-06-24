Пенсии пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров России
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С 1 августа в России перерасчитают пенсии для работающих пенсионеров: что нужно знать
С 1 августа 2025 года в России пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Какие изменения ожидаются и как это повлияет на размер выплат — читайте в нашем обзоре.
Что изменится с 1 августа?
По словам Виктора Ляшока, ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с 1 августа 2025 года в России будет проведён очередной перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.
При этом будут учтены следующие факторы:
- Страховые взносы, уплаченные работодателем за последние 12 месяцев.
- Дополнительный стаж, накопленный за этот период.
Как это повлияет на пенсионеров?
Эксперт отметил, что работающие пенсионеры смогут повысить свои пенсионные коэффициенты, что, в свою очередь, увеличит размер пенсии. Однако прибавка будет незначительной — максимум 437 рублей.
Почему важно учитывать эти изменения?
Хотя перерасчёт пенсии не приведёт к большим увеличениям, работающим пенсионерам важно помнить, что дополнительные взносы и стаж играют роль в расчёте будущих выплат. Даже небольшие изменения в размере пенсии могут оказать влияние на финансовое положение, особенно в условиях экономических изменений.
Перерасчёт пенсий с 1 августа 2025 года обеспечит небольшое увеличение выплат для работающих пенсионеров. Тем не менее, важно учитывать эти изменения, чтобы быть готовыми к будущим пенсионным выплатам.
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