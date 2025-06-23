Пенсии пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров РФ

С 1 августа в России перерасчитают пенсии для работающих пенсионеров: что нужно знать

С 1 августа 2025 года будет проведён очередной перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Что изменится и как это отразится на ваших выплатах — читайте в статье.

Что изменится с 1 августа?

Как сообщил Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с 1 августа 2025 года в России будет проведён очередной перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.

При пересмотре пенсии будут учтены следующие факторы:

Страховые взносы, уплаченные работодателем за последние 12 месяцев.

Дополнительный стаж, накопленный в этот же период.

Как это скажется на пенсионерах?

Согласно заявлению эксперта, работающие пенсионеры смогут увеличить свои пенсионные коэффициенты, что, в свою очередь, повысит размер пенсии. Однако прибавка будет незначительной — максимальный размер увеличения составит около 437 рублей.

Почему важно учитывать эти изменения?

Хотя перерасчёт пенсии не приведёт к большим увеличениям, работающим пенсионерам следует помнить о важности дополнительных взносов и стажа в расчёте на будущие выплаты. Даже небольшие изменения в размере пенсии могут существенно повлиять на финансовое благополучие пенсионеров, особенно в условиях изменения экономики.

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года обеспечит незначительное увеличение выплат, однако для большинства размер прибавки останется скромным. Тем не менее, важно учитывать изменения, чтобы понимать, как это повлияет на ваши будущие пенсионные выплаты.