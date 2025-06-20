Пенсии пересчитают, уже с 1 августа будет новый размер: что ждёт пенсионеров России

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат перерасчёт своих страховых пенсий.

Как рассказал Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, перерасчёт будет осуществляться с учётом страховых взносов, уплаченных работодателями за последние 12 месяцев, а также дополнительного стажа, который накопили пенсионеры, продолжившие трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Какие параметры учтут при перерасчёте?

Основные факторы, которые будут учитываться при перерасчёте пенсии, следующие:

Страховые взносы — работодатели обязаны продолжать перечислять взносы на пенсионное страхование для работающих пенсионеров. Эти данные окажут влияние на окончательную сумму перерасчёта.

Дополнительный стаж — годы работы после выхода на пенсию увеличивают общий страховой стаж пенсионера, что также скажется на размере пенсии.

Какое увеличение пенсии можно ожидать?

Хотя перерасчёт предполагает увеличение пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров, эксперты отмечают, что прибавка окажется скромной. Согласно прогнозам, максимальное увеличение может составить около 437 рублей. Эта сумма будет зависеть как от уплаченных страховых взносов, так и от количества дополнительных лет стажа.

Почему увеличение будет минимальным?

Хотя в России наблюдается рост доходов домохозяйств, реальный эффект от этого роста зачастую остаётся незаметным для граждан. Это объясняется высокими темпами инфляции и постоянным ростом цен, которые значительно уменьшают покупательную способность. Таким образом, несмотря на перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, улучшения в их финансовом положении будут незначительными.

Несмотря на этот перерасчёт с учётом дополнительных взносов и стажа, увеличение пенсий для тех, кто продолжает трудиться, не окажет серьёзного воздействия на их повседневные расходы.