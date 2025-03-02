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Пенсии пересчитают, с 1 марта будет обновлен размер: что ждет пенсионеров России

Весной 2025 года наступят значительные изменени...

yarnews163.ru

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Весной 2025 года наступят значительные изменения для российских пенсионеров: ожидается увеличение пенсионных выплат. Сергей Власов, эксперт по пенсионным системам, поделился важными подробностями в интервью с PRIMPRESS о предстоящих изменениях, которые коснутся многих категорий граждан.

Автоматическое повышение для пенсионеров старше 80 лет

С марта 2025 года, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, автоматически получат повышенные пенсии. Текущая фиксированная выплата, составляющая около 8500 рублей, увеличится до 17014 рублей. Этот процесс произойдет без необходимости предпринимать какие-либо действия со стороны пенсионеров, облегчая им доступ к новым выплатам.

Пересмотр пенсий на основании дополнительного стажа

Те пенсионеры, которые предоставят документы, подтверждающие дополнительный трудовой стаж, особенно в условиях Крайнего Севера или неполно учтенный стаж до 2002 года, могут ожидать пересчет своих пенсий. Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, после чего перерасчет будет выполнен с начала года, и разница выплатится в форме единовременной суммы.


Дополнительные выплаты для пенсионеров с иждивенцами

Ещё одно нововведение касается пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных иждивенцев. Они могут претендовать на дополнительные выплаты, составляющие 36% от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, причем максимально можно учесть трех иждивенцев.

Простота подачи заявлений через интернет

Подать заявление на перерасчет теперь можно не только через посещение офисов, но и онлайн через портал Госуслуг или сайт ПФР, что делает процесс более удобным и экономит время.

Эти новые положения о пенсионных выплатах предназначены для улучшения финансового положения пенсионеров, обеспечивая их достойную поддержку и признание их вклада в общество.

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