Пенсии пересчитают, с 1 марта будет обновлен размер: что ждет пенсионеров России

Весной 2025 года наступят значительные изменения для российских пенсионеров: ожидается увеличение пенсионных выплат. Сергей Власов, эксперт по пенсионным системам, поделился важными подробностями в интервью с PRIMPRESS о предстоящих изменениях, которые коснутся многих категорий граждан.



Автоматическое повышение для пенсионеров старше 80 лет



С марта 2025 года, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, автоматически получат повышенные пенсии. Текущая фиксированная выплата, составляющая около 8500 рублей, увеличится до 17014 рублей. Этот процесс произойдет без необходимости предпринимать какие-либо действия со стороны пенсионеров, облегчая им доступ к новым выплатам.



Пересмотр пенсий на основании дополнительного стажа



Те пенсионеры, которые предоставят документы, подтверждающие дополнительный трудовой стаж, особенно в условиях Крайнего Севера или неполно учтенный стаж до 2002 года, могут ожидать пересчет своих пенсий. Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, после чего перерасчет будет выполнен с начала года, и разница выплатится в форме единовременной суммы.



Ещё одно нововведение касается пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных иждивенцев. Они могут претендовать на дополнительные выплаты, составляющие 36% от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, причем максимально можно учесть трех иждивенцев.Подать заявление на перерасчет теперь можно не только через посещение офисов, но и онлайн через портал Госуслуг или сайт ПФР, что делает процесс более удобным и экономит время.Эти новые положения о пенсионных выплатах предназначены для улучшения финансового положения пенсионеров, обеспечивая их достойную поддержку и признание их вклада в общество.