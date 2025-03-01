Пенсии пересчитают, с 1 марта будет новый размер: к чему готовят пенсионеров России

С началом весны 2025 года множество российских пенсионеров ожидает приятное изменение в размерах их пенсионных выплат. Пенсионный аналитик Сергей Власов в разговоре с агентством PRIMPRESS поделился деталями о предстоящих обновлениях пенсионной системы, которые затронут разнообразные группы пенсионеров.

Основное содержание: Особенно значимые изменения коснутся пенсионеров в возрасте старше 80 лет. С марта их ежемесячные выплаты автоматически увеличатся вдвое, достигая суммы примерно в 17,014 рублей. Этот перерасчет производится без каких-либо дополнительных запросов или документов, что значительно упрощает процедуру для пожилых людей.

Для пенсионеров, которые обновили данные о своем трудовом стаже в феврале, также предусмотрен перерасчет. Это может касаться тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, занимался сельским хозяйством или чьи периоды работы до 2002 года были недоучтены. Чтобы воспользоваться повышением, необходимо предоставить соответствующие документы в Пенсионный фонд России.

Ещё одной категорией, которая может ожидать увеличения пенсии, являются пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. За каждого иждивенца предусмотрена дополнительная выплата в размере 36% от фиксированной пенсии, при этом максимальное количество иждивенцев — три.

Заключение: Март 2025 года принесет существенные улучшения в финансовом благополучии многих российских пенсионеров благодаря обновлениям в пенсионной системе. Эти изменения подчеркивают заботу государства о старшем поколении, облегчая им доступ к заслуженной поддержке. Важно отметить, что некоторые пенсионеры должны будут предпринять активные шаги для получения положенных им льгот, поэтому своевременное обращение в Пенсионный фонд является ключевым.