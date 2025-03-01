Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пенсии пересчитают, с 1 марта будет новый размер: к чему готовят пенсионеров России

С началом весны 2025 года множество российских ...

shoes-web.ru

Подписаться на Дзен.канал

С началом весны 2025 года множество российских пенсионеров ожидает приятное изменение в размерах их пенсионных выплат. Пенсионный аналитик Сергей Власов в разговоре с агентством PRIMPRESS поделился деталями о предстоящих обновлениях пенсионной системы, которые затронут разнообразные группы пенсионеров.

Основное содержание: Особенно значимые изменения коснутся пенсионеров в возрасте старше 80 лет. С марта их ежемесячные выплаты автоматически увеличатся вдвое, достигая суммы примерно в 17,014 рублей. Этот перерасчет производится без каких-либо дополнительных запросов или документов, что значительно упрощает процедуру для пожилых людей.

Для пенсионеров, которые обновили данные о своем трудовом стаже в феврале, также предусмотрен перерасчет. Это может касаться тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, занимался сельским хозяйством или чьи периоды работы до 2002 года были недоучтены. Чтобы воспользоваться повышением, необходимо предоставить соответствующие документы в Пенсионный фонд России.

Ещё одной категорией, которая может ожидать увеличения пенсии, являются пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. За каждого иждивенца предусмотрена дополнительная выплата в размере 36% от фиксированной пенсии, при этом максимальное количество иждивенцев — три.

Заключение: Март 2025 года принесет существенные улучшения в финансовом благополучии многих российских пенсионеров благодаря обновлениям в пенсионной системе. Эти изменения подчеркивают заботу государства о старшем поколении, облегчая им доступ к заслуженной поддержке. Важно отметить, что некоторые пенсионеры должны будут предпринять активные шаги для получения положенных им льгот, поэтому своевременное обращение в Пенсионный фонд является ключевым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

как отмыть плесень с обоев в домашних условиях

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

тату-органика в Краснодаре

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела