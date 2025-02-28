Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсии пересчитают, с 1 марта будет новый размер: что ждет пенсионеров России

Сергей Власов, авторитетный эксперт по пенсионн...

culture.ru

Подписаться на Дзен.канал

В преддверии весны 2025 года наступают значительные изменения для многих российских пенсионеров, касающиеся размеров их пенсионных выплат.

Сергей Власов, признанный специалист в области пенсионного обеспечения, поделился информацией о предстоящих нововведениях.

Автоматическое увеличение для восьмидесятилетних

Особое внимание уделяется пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в феврале 2025 года. Для них предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что существенно увеличит их ежемесячные поступления. На текущий момент базовая сумма такой выплаты составляет примерно 8500 рублей, что означает увеличение до 17014 рублей.

Пересмотр пенсий при наличии новых данных о трудовом стаже

Другая категория пенсионеров, которые могут рассчитывать на пересмотр своих выплат, — это те, кто внес новые сведения о своём трудовом стаже, включая работу в районах Крайнего Севера или в сельскохозяйственной отрасли. Для признания такого стажа требуется предоставление документов в Пенсионный фонд России (ПФР), после чего выплаты могут быть пересчитаны с начала года.

Увеличение пенсии при наличии иждивенцев

Также стоит отметить, что пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные лица, имеют право на получение дополнительной надбавки. На каждого иждивенца положена добавка в размере 36% от фиксированной выплаты, причём учитываться могут до трёх иждивенцев.

Упрощение процесса подачи заявлений

Важным аспектом становится возможность подачи заявлений и документов через электронные сервисы, такие как портал Госуслуг или сайт ПФР. Это не только ускоряет процесс, но и позволяет пенсионерам отслеживать статус своих запросов в режиме реального времени.

Эти изменения призваны обеспечить более справедливое и адекватное пенсионное обеспечение, отражая изменения в жизненных обстоятельствах и трудовом вкладе пенсионеров. Пенсионерам рекомендуется внимательно следить за своими правами и использовать все предоставляемые государством возможности для улучшения своего материального положения, сообщает prochepetsk.ru.

Читайте также:

  1. На кусте не останется «живого» места от сорта этих помидор — низкорослый томат устроит на грядках высший пилотаж урожайности
  2. Ученые Швейцарии и США нашли доказательства параллельных миров
  3. Как оценить нанесенный ущерб? А недвижимость или автомобиль? Показываем вместе с ценами
  4. Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
  5. Чистка зубов, имплантация и коронки: показываем, где можно лечить зубы со скидкой

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

убивает ли грибок перекись водорода

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

установка турника дома в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела