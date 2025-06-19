Пенсии пересчитают, с 1 августа будет новый размер: что ждёт пенсионеров России

Пенсионерам, работающим после выхода на пенсию, произведут перерасчёт выплат с 1 августа

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат перерасчёт своей страховой пенсии. Как сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА Новости, перерасчёт будет произведён с учётом страховых взносов, которые работодатель перечислил за последние 12 месяцев, а также дополнительного стажа, заработанного пенсионером за этот период.

Что учтут при перерасчёте выплат?

Пересмотр выплат затронет два основных аспекта:

Страховые взносы — работодатели продолжают перечислять взносы на пенсионное страхование для работающих пенсионеров. Эти данные будут учтены при пересчёте.

Дополнительный стаж — каждый год, в течение которого пенсионер работает после выхода на пенсию, увеличивает его стаж, что также влияет на перерасчёт.

Какова будет прибавка?

В то время как перерасчёт может увеличить количество пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров, эксперты предупреждают, что прибавка будет незначительной. Максимальный размер увеличения, по словам Виктора Ляшока, может составить около 437 рублей. Это увеличение будет учитывать оба параметра — страховые взносы и дополнительный стаж.

Почему увеличение выплат будет незначительным?

Ранее сообщалось, что доходы российских домохозяйств растут, однако это увеличение часто не ощущается гражданами. Такая ситуация связана с высокими темпами инфляции и ростом цен, что в итоге не даёт ощутимых улучшений в реальных доходах большинства людей.

Таким образом, несмотря на перерасчёт пенсий с учётом страховых взносов и дополнительного стажа, увеличение выплат для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, окажется скромным, сообщает mk.