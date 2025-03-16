Пенсии начнут расти уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат

С 1 апреля 2025 года в России увеличатся социальные пенсии и выплаты для некоторых категорий граждан. Их проиндексируют на 14,75%, что затронет более 4 миллионов человек. На эти цели из бюджета выделено около 85 млрд рублей. Власти считают, что повышение поможет компенсировать рост цен, хотя полностью решить проблему инфляции оно не сможет.

Кого коснётся индексация

Социальную пенсию получают граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Это:

Мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет.

Люди с инвалидностью.

Дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Кроме того, индексация затронет:

Военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военных травм.

Ветеранов Великой Отечественной войны.

Блокадников.

Пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Космонавтов и лётчиков-испытателей.

Размер новых выплат

После индексации суммы социальных пенсий составят:

По старости — 8 820 рублей.

— 8 820 рублей. Детям, потерявшим одного из родителей — 8 820 рублей.

— 8 820 рублей. Детям, оставшимся без обоих родителей — 17 650 рублей.

— 17 650 рублей. Инвалидам III группы — 7 500 рублей.

— 7 500 рублей. Инвалидам II группы — 8 820 рублей.

— 8 820 рублей. Инвалидам I группы — 17 650 рублей.

— 17 650 рублей. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 21 180 рублей.

Для пострадавших в результате аварий и катастроф, а также семей погибших военных размеры выплат составят от 11 030 до 44 120 рублей в месяц.

Как индексация повлияет на жизнь граждан

Экономисты считают, что повышение пенсий поможет частично компенсировать рост цен, но не приведёт к значительному улучшению уровня жизни. В 2024 году инфляция в России составила 9,5%, а индексация выплат её опережает, что говорит о социальной направленности бюджета.

С начала 2025 года власти уже увеличили более 40 различных пособий, включая страховые пенсии, материнский капитал и выплаты ветеранам. Эксперты отмечают, что индексация проходит плавно, не перегружая бюджет, пишет russian.rt.com.