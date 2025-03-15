Пенсии будут индексированы уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий и ряда государственных выплат. С 1 апреля 2025 года они увеличатся на 14,75%, что затронет более 4 млн человек. На реализацию этой меры в бюджете предусмотрено 85 млрд рублей.

Кого коснётся повышение?

Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного стажа для страховой пенсии. Среди них:

Мужчины старше 70 лет и женщины от 65 лет .

. Люди с инвалидностью .

. Граждане, потерявшие кормильца.

Кроме того, на 14,75% будут увеличены выплаты для:

Военнослужащих и добровольцев , ставших инвалидами из-за военной травмы.

, ставших инвалидами из-за военной травмы. Участников Великой Отечественной войны и блокадников .

. Людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф .

. Космонавтов и работников лётно-испытательных служб.

Какими станут новые суммы выплат?

После индексации социальные пенсии составят:

По старости – 8 820 рублей .

– . Детям, потерявшим кормильца – 8 820 рублей .

– . Детям, оставшимся без обоих родителей – 17 650 рублей .

– . Инвалидам III группы – 7 500 рублей .

– . Инвалидам II группы – 8 820 рублей .

– . Инвалидам I группы – 17 650 рублей .

– . Инвалидам с детства II группы – 17 650 рублей .

– . Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам – 21 180 рублей.

Другие повышенные выплаты

Военнослужащие, получившие инвалидность – от 13 240 до 26 470 рублей .

– . Пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф – от 11 030 до 44 120 рублей .

– . Родственники погибших военных – от 13 240 до 17 650 рублей .

– . Участники ВОВ – от 13 240 до 22 060 рублей .

– . Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинграда – от 8 820 до 17 650 рублей.

Эксперты: индексация поможет компенсировать рост цен

Экономисты отмечают, что повышение пенсий позволит частично компенсировать инфляцию, которая в прошлом году составила 9,5%. По мнению специалистов, индексация выше уровня инфляции говорит о социальной направленности политики государства.

Кроме социальных пенсий, с начала 2025 года были увеличены страховые пенсии, материнский капитал, пособие по безработице и другие выплаты. Также проведена дополнительная индексация пенсий военным.

Эксперты считают, что такой подход позволяет равномерно распределять нагрузку на бюджет и обеспечивать своевременные выплаты гражданам, пишет RT.