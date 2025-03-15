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Пенсии будут индексированы уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат

Правительство России утвердило индексацию социа...

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Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий и ряда государственных выплат. С 1 апреля 2025 года они увеличатся на 14,75%, что затронет более 4 млн человек. На реализацию этой меры в бюджете предусмотрено 85 млрд рублей.

Кого коснётся повышение?

Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного стажа для страховой пенсии. Среди них:

  • Мужчины старше 70 лет и женщины от 65 лет.
  • Люди с инвалидностью.
  • Граждане, потерявшие кормильца.

Кроме того, на 14,75% будут увеличены выплаты для:

  • Военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы.
  • Участников Великой Отечественной войны и блокадников.
  • Людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
  • Космонавтов и работников лётно-испытательных служб.

Какими станут новые суммы выплат?

После индексации социальные пенсии составят:

  • По старости8 820 рублей.
  • Детям, потерявшим кормильца8 820 рублей.
  • Детям, оставшимся без обоих родителей17 650 рублей.
  • Инвалидам III группы7 500 рублей.
  • Инвалидам II группы8 820 рублей.
  • Инвалидам I группы17 650 рублей.
  • Инвалидам с детства II группы17 650 рублей.
  • Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам21 180 рублей.

Другие повышенные выплаты

  • Военнослужащие, получившие инвалидностьот 13 240 до 26 470 рублей.
  • Пострадавшие от радиационных и техногенных катастрофот 11 030 до 44 120 рублей.
  • Родственники погибших военныхот 13 240 до 17 650 рублей.
  • Участники ВОВот 13 240 до 22 060 рублей.
  • Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинградаот 8 820 до 17 650 рублей.

Эксперты: индексация поможет компенсировать рост цен

Экономисты отмечают, что повышение пенсий позволит частично компенсировать инфляцию, которая в прошлом году составила 9,5%. По мнению специалистов, индексация выше уровня инфляции говорит о социальной направленности политики государства.

Кроме социальных пенсий, с начала 2025 года были увеличены страховые пенсии, материнский капитал, пособие по безработице и другие выплаты. Также проведена дополнительная индексация пенсий военным.

Эксперты считают, что такой подход позволяет равномерно распределять нагрузку на бюджет и обеспечивать своевременные выплаты гражданам, пишет RT.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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