Пенсии будут индексированы уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат
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Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий и ряда государственных выплат. С 1 апреля 2025 года они увеличатся на 14,75%, что затронет более 4 млн человек. На реализацию этой меры в бюджете предусмотрено 85 млрд рублей.
Кого коснётся повышение?
Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного стажа для страховой пенсии. Среди них:
- Мужчины старше 70 лет и женщины от 65 лет.
- Люди с инвалидностью.
- Граждане, потерявшие кормильца.
Кроме того, на 14,75% будут увеличены выплаты для:
- Военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы.
- Участников Великой Отечественной войны и блокадников.
- Людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
- Космонавтов и работников лётно-испытательных служб.
Какими станут новые суммы выплат?
После индексации социальные пенсии составят:
- По старости – 8 820 рублей.
- Детям, потерявшим кормильца – 8 820 рублей.
- Детям, оставшимся без обоих родителей – 17 650 рублей.
- Инвалидам III группы – 7 500 рублей.
- Инвалидам II группы – 8 820 рублей.
- Инвалидам I группы – 17 650 рублей.
- Инвалидам с детства II группы – 17 650 рублей.
- Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам – 21 180 рублей.
Другие повышенные выплаты
- Военнослужащие, получившие инвалидность – от 13 240 до 26 470 рублей.
- Пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф – от 11 030 до 44 120 рублей.
- Родственники погибших военных – от 13 240 до 17 650 рублей.
- Участники ВОВ – от 13 240 до 22 060 рублей.
- Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинграда – от 8 820 до 17 650 рублей.
Эксперты: индексация поможет компенсировать рост цен
Экономисты отмечают, что повышение пенсий позволит частично компенсировать инфляцию, которая в прошлом году составила 9,5%. По мнению специалистов, индексация выше уровня инфляции говорит о социальной направленности политики государства.
Кроме социальных пенсий, с начала 2025 года были увеличены страховые пенсии, материнский капитал, пособие по безработице и другие выплаты. Также проведена дополнительная индексация пенсий военным.
Эксперты считают, что такой подход позволяет равномерно распределять нагрузку на бюджет и обеспечивать своевременные выплаты гражданам, пишет RT.
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