Пенсия на неделю раньше: В Соцфонде пояснили, кто из пенсионеров получит выплату заранее
myslo.ru
С 12 по 15 июня 2025 года в России будут длительные выходные, приуроченные к Дню России.
В связи с этим граждане, чья дата получения пенсии приходится на этот период, смогут получить свои выплаты заранее. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
День России в 2025 году выпадает на четверг, и благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году пришелся на субботу) на пятницу, 13 июня, россияне смогут наслаждаться четырьмя выходными днями подряд.
В связи с предстоящими длинными выходными Социальный фонд России сообщает, что пенсионеры, чья дата получения пенсии приходится на промежуток с 12 по 15 июня, получат свои выплаты заранее. Перевод средств будет осуществлен до начала праздничных дней. Сроки досрочной доставки будут зависеть от графиков работы банков и почтовых служб в каждом регионе.
Кроме того, выплаты пенсионерам, которые получают иные пособия из Социального фонда, также будут перечислены заранее. При этом не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в фонд — деньги автоматически поступят на счета пенсионеров.
Досрочные выплаты в июне коснутся всех типов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсий по старости и инвалидности. Дополнительную информацию о графиках выплат можно уточнить в отделениях банков или на «Почте России», сообщает kem-live.
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