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Пенсия на неделю раньше: В Соцфонде пояснили, кто из пенсионеров получит выплату заранее

В связи с праздничными выходными в июне пенсион...

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С 12 по 15 июня 2025 года в России будут длительные выходные, приуроченные к Дню России.

В связи с этим граждане, чья дата получения пенсии приходится на этот период, смогут получить свои выплаты заранее. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

День России в 2025 году выпадает на четверг, и благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году пришелся на субботу) на пятницу, 13 июня, россияне смогут наслаждаться четырьмя выходными днями подряд.

В связи с предстоящими длинными выходными Социальный фонд России сообщает, что пенсионеры, чья дата получения пенсии приходится на промежуток с 12 по 15 июня, получат свои выплаты заранее. Перевод средств будет осуществлен до начала праздничных дней. Сроки досрочной доставки будут зависеть от графиков работы банков и почтовых служб в каждом регионе.

Кроме того, выплаты пенсионерам, которые получают иные пособия из Социального фонда, также будут перечислены заранее. При этом не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в фонд — деньги автоматически поступят на счета пенсионеров.

Досрочные выплаты в июне коснутся всех типов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсий по старости и инвалидности. Дополнительную информацию о графиках выплат можно уточнить в отделениях банков или на «Почте России», сообщает kem-live.

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