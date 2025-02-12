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Пенсия будет меньше, чем положено: в марте российских пенсионеров ожидает неприятный сюрприз

В марте 2025 года пенсионеры в России получат м...

fnpr.ru

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Многие российские пенсионеры столкнутся с неожиданным снижением пенсий в марте 2025 года, несмотря на недавнее повышение.

Это явление, кажущееся на первый взгляд парадоксальным, на самом деле имеет под собой веские причины, связанные с особенностями проведения пенсионных индексаций и выплат в России.

Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, подробно объясняет этот процесс.

«Снижение пенсий в марте обусловлено тем, что в феврале пенсионеры получили одноразовую доплату, предназначенную для компенсации разницы, возникшей после индексации пенсий в январе», говорит Ляшок. В январе произошла стандартная индексация на 7,3%, но она не покрыла реальный рост цен, который оказался выше — 9,5% по данным Росстата за 2024 год.

Это стало поводом для внеплановой корректировки, которую поручил осуществить президент Владимир Путин, стремясь смягчить влияние инфляции на доходы пенсионеров. «Февральская доплата была разовой мерой, и в марте пенсии вернутся к размеру, который был установлен после индексации в январе», продолжает эксперт.

Это решение затронуло примерно 39,3 миллиона пенсионеров, у которых средний размер страховой пенсии по старости теперь составляет около 24,9 тысячи рублей. Несмотря на временные неудобства, такие меры необходимы для поддержания покупательной способности населения в условиях экономической нестабильности.

Для дальнейшего анализа причин и последствий таких решений мы обратились к другим экспертам в области социальной политики. Они подчеркивают, что регулярная корректировка пенсий — ключевой элемент защиты экономически уязвимых слоев населения.

Подобные меры помогают не только обеспечить достойное существование пенсионеров, но и стимулировать внутренний спрос, поддерживая экономическую активность страны, сообщает rg.ru.

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