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Пенсия будет меньше, чем положено: в марте российских пенсионеров будет ждать неприятный сюрприз

В марте 2025 года пенсионные выплаты в России у...

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В следующем месяце пенсионеры в России столкнутся с уменьшением размера своих пенсионных выплат по сравнению с февралем. Виктор Ляшок, ведущий эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, поделился этой информацией в разговоре с РИА Новости. Он указал, что основной причиной уменьшения являются особенности процедуры индексации и дополнительные выплаты, начисленные в феврале.

"Дополнительные средства, которые были выплачены пенсионерам в феврале, предназначались для корректировки разницы, возникшей после индексации в январе", - пояснил Ляшок. Эти выплаты стали ответом на реальную инфляцию предыдущего года, которая оказалась выше ожидаемых значений, достигнув 9,5% вместо запланированных 7,3%.

С начала 2025 года было принято решение о повышении пенсий на уровень ожидаемой инфляции, однако после публикации данных Росстата, подтверждающих более высокий уровень инфляции, была проведена дополнительная индексация. Это касается приблизительно 39,3 миллиона пенсионеров, и теперь средний размер страховой пенсии составляет примерно 24,9 тысячи рублей.

Таким образом, уменьшение пенсий в марте является следствием специфических экономических корректировок текущего года и не является частью более широкой тенденции снижения пенсионных начислений. Важно аккуратно следить за экономической ситуацией, чтобы помочь пенсионерам адаптироваться к колебаниям в их финансовом положении, пишет rg.ru.

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