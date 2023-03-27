Патрушев рассекретил наличие у России оружия, способного уничтожить любого противника

Россия располагает уникальным оружием, которое в состоянии уничтожить любого противника. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "РГ".

"Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", — высказался Патрушев.

По словам Патрушева, американская сторона очень ошибается, когда думает, что РФ не сможет нанести ответный удар после превентивного удара США.

России есть чем ударить, при этом есть такие уникальные разработки, о которых в США даже не догадываются.