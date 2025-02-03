Пятница станет выходным днем — приятный сюрприз от Михаила Мишустина: радость для всех россиян

Россияне в 2025 году смогут наслаждаться рекордными периодами отдыха благодаря новому графику выходных, утвержденному правительством.

Особое внимание уделено продолжительным новогодним каникулам и майским праздникам, которые обеспечат гражданам страны почти треть года на отдых.

Самые продолжительные новогодние каникулы

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в России будет длиться самый долгий новогодний отдых в последние годы. Это стало возможным благодаря переносу выходных 4 и 5 января на другие месяцы, в частности на май и декабрь. Таким образом, россияне смогут отдыхать без перерыва, включая Рождество, в течение целых 11 дней.

Майские каникулы: два периода отдыха

Май 2025 года будет особенно богат на праздники. В первую очередь, с 1 по 4 мая россияне будут отдыхать в честь Праздника Весны и Труда. Вторая волна майских каникул начнется с 8 по 11 мая, когда отмечается День Победы. Между двумя блоками отдыха будет всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая, что позволит максимально продлить майский отдых.

Дополнительные выходные в 2025 год

Помимо долгих новогодних и майских каникул, в 2025 году россияне смогут рассчитывать и на другие дополнительные выходные, включая.