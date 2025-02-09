Пятница станет выходным днем — неожиданный сюрприз от Мишустина: радость для всех россиян
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Правительство России одобрило обновленный календарь выходных на 2025 год, который обещает увеличенные периоды отпусков и значительные изменения в распределении праздничных дней. Главные нововведения – это расширенные новогодние каникулы и двойные майские выходные.
Расширенные новогодние каникулы
Начало 2025 года отметится самыми длинными новогодними каникулами за последнее время – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это стало возможным благодаря умелому переносу рабочих дней, обеспечивая непрерывный отдых на протяжении первой недели нового года.
Двухэтапные майские праздники
Майские праздники в 2025 году разделены на два этапа: первый отпуск будет длиться с 1 по 4 мая, а второй – с 8 по 11 мая. Эти периоды позволят гражданам максимально использовать весеннее время для отдыха и семейных событий, с минимальным количеством рабочих дней между ними.
Дополнительные выходные дни
Новый календарь также включает дополнительные выходные в феврале, марте, июне и ноябре, что предоставит дополнительные возможности для краткосрочного отдыха и планирования досуга.
Обзор года
Помимо 11-дневных новогодних каникул и майских праздников, календарь на 2025 год включает в себя 118 выходных дней и 247 рабочих дней. Это позволяет оптимизировать рабочее время и улучшить баланс между трудом и отдыхом.
Заключение
Новый график выходных на 2025 год представляет собой значительное улучшение в планировании времени для россиян, предоставляя более длинные периоды для отдыха и восстановления. Это изменение несомненно повысит качество жизни и позволит гражданам эффективнее распоряжаться своим временем.
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