Пятница станет выходным днем — неожиданный сюрприз от Мишустина: радость для всех россиян

Правительство России одобрило обновленный календарь выходных на 2025 год, который обещает увеличенные периоды отпусков и значительные изменения в распределении праздничных дней. Главные нововведения – это расширенные новогодние каникулы и двойные майские выходные.

Расширенные новогодние каникулы

Начало 2025 года отметится самыми длинными новогодними каникулами за последнее время – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это стало возможным благодаря умелому переносу рабочих дней, обеспечивая непрерывный отдых на протяжении первой недели нового года.

Двухэтапные майские праздники

Майские праздники в 2025 году разделены на два этапа: первый отпуск будет длиться с 1 по 4 мая, а второй – с 8 по 11 мая. Эти периоды позволят гражданам максимально использовать весеннее время для отдыха и семейных событий, с минимальным количеством рабочих дней между ними.

Дополнительные выходные дни

Новый календарь также включает дополнительные выходные в феврале, марте, июне и ноябре, что предоставит дополнительные возможности для краткосрочного отдыха и планирования досуга.

Обзор года

Помимо 11-дневных новогодних каникул и майских праздников, календарь на 2025 год включает в себя 118 выходных дней и 247 рабочих дней. Это позволяет оптимизировать рабочее время и улучшить баланс между трудом и отдыхом.

Заключение

Новый график выходных на 2025 год представляет собой значительное улучшение в планировании времени для россиян, предоставляя более длинные периоды для отдыха и восстановления. Это изменение несомненно повысит качество жизни и позволит гражданам эффективнее распоряжаться своим временем.