Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пятница окажется выходным днем — приятный сюрприз от Мишустина: радость для всех россиян

Правительство России анонсировало новый календа...

ВКонтакте

Подписаться в Telegram

В ответ на стремление улучшить социальное благополучие граждан, российское правительство утвердило обновлённый календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Особенностью станут удлинённые периоды отпусков, включая рекордные новогодние каникулы и майские праздники, распределяющиеся на две части.

Основные моменты нововведений: Ключевым изменением стало продление новогодних каникул, которые теперь будут длиться с 29 декабря по 8 января. Это стало возможно благодаря переносу обычных январских выходных на конец и начало года. Также значительные изменения коснулись майских праздников, которые разделили на два отдельных блока отдыха, обеспечивая минимальное количество рабочих дней между ними.

Детали нового расписания:

  • Новогодние каникулы: 11 дней непрерывного отдыха, создающих возможность для полноценного восстановления и празднования.
  • Майские праздники: Первый блок с 1 по 4 мая посвящён Празднику Весны и Труда, второй блок с 8 по 11 мая отмечает День Победы, с коротким рабочим интервалом между ними.

Почему эти изменения важны: Эти меры предприняты с целью улучшения качества жизни россиян, предоставляя больше возможностей для отдыха, что способствует повышению продуктивности и общего уровня удовлетворенности жизнью. Дополнительные выходные дни также стимулируют внутренний туризм и экономическую активность в стране.

Заключение: Принятые изменения в календаре выходных дней на 2025 год являются шагом к созданию более сбалансированной рабочей среды и лучшему согласованию работы и личной жизни. Это нововведение позволит жителям России лучше планировать своё время, уделяя внимание отдыху и восстановлению.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Жуткие черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Интересное в Казани

час назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

клоп американская вонючка

Новости Казани

7 часов назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

3 дня назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

курсы модельера дизайнера одежды в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Daily Mail: США накроет цунами и 9-балльное землетрясение

Не у нас

день назад

Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Не у нас

день назад

Родные мэра Бугульмы объяснили имущество на 121 млн, которое нашли у его семьи

Новости Казани

3 часа назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Не у нас

день назад

Не больше 150: ученые хотят продлить предельный возраст жизни человека
Новости Казани
8 часов назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани в ДТП пострадал человек

Интересное в Казани

час назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

Не у нас

час назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

час назад

2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани
В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов
Не у нас
2 часа назад

В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

5 часов назад

В Якутске 10 февраля водитель сбил 4 человек на переходе
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией