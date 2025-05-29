Пятки пемзой больше не тру – новый способ в уходе за кожей ваших стоп
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Как сделать домашние пилинг-носочки для мягких и гладких стоп
Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим. Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий и эффективный способ — домашние пилинг-носочки.
Что понадобится:
- Два полиэтиленовых пакета
- Хлопчатобумажные носки
- Тёплые носки
- Муравьиный спирт или салициловая кислота
- Питательный крем
- Тёплая вода
Как сделать:
- Разведите муравьиный спирт в тёплой воде.
- Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи.
- Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки.
- Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта.
- Оставьте на 2–3 часа, затем снимите, промойте ноги и нанесите увлажняющий крем.
Результат
Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими.
Почему это работает?
Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи.
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