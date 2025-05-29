Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пятки пемзой больше не тру – новый способ в уходе за кожей ваших стоп

Простой рецепт домашних пилинг-носочков с мурав...

m.nari.punjabkesari.in

Подписаться на Дзен.канал

Как сделать домашние пилинг-носочки для мягких и гладких стоп

Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим. Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий и эффективный способ — домашние пилинг-носочки.

Что понадобится:

  • Два полиэтиленовых пакета
  • Хлопчатобумажные носки
  • Тёплые носки
  • Муравьиный спирт или салициловая кислота
  • Питательный крем
  • Тёплая вода

Как сделать:

  1. Разведите муравьиный спирт в тёплой воде.
  2. Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи.
  3. Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки.
  4. Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта.
  5. Оставьте на 2–3 часа, затем снимите, промойте ноги и нанесите увлажняющий крем.

Результат

Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими.

Почему это работает?

Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Технологии оживили «Титаник»

Интересное в Казани

20 часов назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

уборка после дезинфекции от тараканов квартиры

Не у нас

20 часов назад

Мать пострадавшей при нападении в Байкальске сказала, что до ЧП ей звонила дочь

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

ветдиетолог в Самаре

Новости Казани

день назад

В СК России доложат о расследовании по делу об изнасиловании в Казани

Новости Казани

день назад

2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани

Новости Татарстана

день назад

Серьезное ДТП произошло на Оренбургском тракте 27 мая

Новости Казани

18 часов назад

В УФСИН РФ по Татарстану рассказали, что из СИЗО никто не сбегал

Лонгриды

день назад

На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?
Лонгриды
16 часов назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Многим татарстанцам Камиля Харисова известна, к...

Не у нас

22 минуты назад

В США женщина рассказала, что упала в ледяную воду и увидела врата рая

Интересное в Казани

20 часов назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

Не у нас

час назад

Сотрудники Роскачества проверили 20 брендов стиральных порошков

Новости Казани

час назад

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мужчины на детей в Казани
Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого...
Новости Татарстана
час назад

Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача

Не у нас

15 часов назад

Ученые: Пиво может стать причиной онкологии

Новости Татарстана

16 часов назад

В ГАИ раскрыли подробности ДТП с участием байкера

Новости Казани

16 часов назад

Бывший ректор КФУ выступает в суде с последним словом
На фестивале медиаискусства НУР представят рабо...
Фестиваль «Нур»
6 дней назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран