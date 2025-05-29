Пятки пемзой больше не тру – новый способ в уходе за кожей ваших стоп

Как сделать домашние пилинг-носочки для мягких и гладких стоп

Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим. Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий и эффективный способ — домашние пилинг-носочки.

Что понадобится:

Два полиэтиленовых пакета

Хлопчатобумажные носки

Тёплые носки

Муравьиный спирт или салициловая кислота

Питательный крем

Тёплая вода

Как сделать:

Разведите муравьиный спирт в тёплой воде. Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи. Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки. Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта. Оставьте на 2–3 часа, затем снимите, промойте ноги и нанесите увлажняющий крем.

Результат

Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими.

Почему это работает?

Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи.