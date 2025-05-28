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Пятки пемзой больше не тру – новый хит в уходе за кожей ваших стоп

Как сделать домашние пилинг-носочки для педикюр...

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Как сделать домашние пилинг-носочки для мягких и гладких стоп

Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим. Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий способ — домашние пилинг-носочки.

Что понадобится:

  • два полиэтиленовых пакета
  • хлопчатобумажные носки
  • тёплые носки
  • муравьиный спирт или салициловая кислота
  • питательный крем
  • тёплая вода

Как сделать:

  1. Разведите муравьиный спирт в тёплой воде.
  2. Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи.
  3. Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки.
  4. Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта.
  5. Оставьте на 2–3 часа, затем снимите и промойте ноги, нанесите увлажняющий крем.
  6. Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими.

Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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