Пятки пемзой больше не тру – новый хит в уходе за кожей ваших стоп

Как сделать домашние пилинг-носочки для мягких и гладких стоп

Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим. Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий способ — домашние пилинг-носочки.

Что понадобится:

два полиэтиленовых пакета

хлопчатобумажные носки

тёплые носки

муравьиный спирт или салициловая кислота

питательный крем

тёплая вода

Как сделать:

Разведите муравьиный спирт в тёплой воде. Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи. Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки. Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта. Оставьте на 2–3 часа, затем снимите и промойте ноги, нанесите увлажняющий крем. Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими.

Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи.