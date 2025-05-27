Пятки пемзой больше не шкрябаю – новый хит в уходе за кожей ваших стоп

Сухая и огрубевшая кожа стоп, особенно на пятках, доставляет дискомфорт многим.

Частое использование пемзы и пилок может травмировать кожу, поэтому лучше выбрать щадящий способ — домашние пилинг-носочки для педикюра.

Для процедуры вам понадобятся: два полиэтиленовых пакета, хлопчатобумажные и тёплые носки, муравьиный спирт или салициловая кислота, питательный крем и тёплая вода.

Как сделать пилинг-носочки дома:

Разведите муравьиный спирт в тёплой воде.

Нанесите крем на верхнюю часть стоп для защиты кожи.

Наденьте хлопчатобумажные носки и опустите ноги в раствор для пропитки.

Сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и тёплые носки для согревающего эффекта.

Оставьте на 2–3 часа, затем снимите и промойте ноги, нанесите увлажняющий крем.

Через 4–5 дней кожа начнёт активно обновляться и отшелушиваться, а через неделю-полторы стопы станут мягкими и гладкими. Домашние пилинг-носочки — безопасная и экономичная альтернатива покупным средствам, особенно для чувствительной кожи, сообщает progoroduhta.