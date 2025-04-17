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Пятилетняя девочка с ОРВИ умерла в муках от разрыва печени, пока врачи ей ставили уколы от рвоты

В Татарстане пятилетняя девочка скончалась посл...

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В Набережных Челнах, в Камском детском медцентре, случилась трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и вызвала интерес на федеральном уровне.

Пятилетняя девочка скончалась, не дождавшись помощи в реанимации. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).

Всё началось с ОРВИ

Согласно предварительной информации, ребёнку изначально поставили диагноз острая респираторная вирусная инфекция, и родители приняли решение лечиться дома. Однако спустя несколько дней, 8 апреля, у девочки внезапно опух глаз, что стало поводом для вызова скорой помощи.

Состояние ухудшилось, но помощь опоздала

После госпитализации самочувствие ребёнка резко ухудшилось: появилась рвота, высокая температура, позже начались жалобы на боли в ногах. Врачи сделали противорвотный укол, однако спустя короткое время ребёнка экстренно доставили в реанимацию.

«Видимо, врачи в какой-то момент поняли, что ситуация критическая. Её просто унесли в реанимацию на руках», — сообщил адвокат семьи в разговоре с порталом 116.ru.

Несмотря на попытки спасти девочку, она скончалась в реанимации. По предварительной версии медиков, причиной гибели мог стать разрыв печени — тяжёлое и крайне опасное осложнение, требующее немедленного вмешательства.

Следствие и реакция родителей

Руководитель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования и назначил экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Родители считают, что врачи не распознали тяжёлое состояние вовремя, а лечение было начато слишком поздно.

Семья девочки намерена добиваться справедливости в суде, обвиняя персонал медицинского учреждения в халатности и бездействии.

Смерть ребёнка, казалось бы, из-за банального ОРВИ — тревожный сигнал для системы здравоохранения. Пока не завершены экспертизы, говорить о вине конкретных врачей рано. Но случай уже поставил под сомнение качество диагностики и реагирования на критические симптомы в одном из крупнейших детских медцентров Татарстана, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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