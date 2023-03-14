Новости России
· Служба новостей

"Пять суток вселенского ада": магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров

Магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров
"Пять суток вселенского ада": магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров

Фото: открытые источники

Издание "Курьер" сообщает, что в ближайшие дни космическая погода сильно испортится. С 15 марта 2023 года стартует серьезный и очень опасный шторм, который будет длиться 5 дней – они составят по сиде в пике 4 балла.

Геоудары в течение этих дней будут колебаться от 3 до 4 баллов, а самым опасным днем станет 15 марта. 16, 17 и 19 марта ожидаются геоудары силой по 3 балла.

Метеопатам специалисты настоятельно советуют бережно относиться к своему здоровью, больше бывать на свежем воздухе, ограничить физические нагрузки.
Нужно следить за сном, питанием и стрессами.

Следующая новость ↓

Популярное

Автоновости Казани и Мира

день назад

«ОСАГО и права оформлять не нужно»: ГИБДД вводит новое правило для всех россиян

Новости Казани

день назад

«Готовьтесь к тихому ужасу с 13 марта». Синоптики резко изменили прогноз на неделю

заказать дезинфекцию от клопов в москве

Новости Казани

день назад

Остались жена и дочь: В Татарстане похоронили 39-летнего добровольца Рената Миначева, погибшего в зоне СВО

Новости мира

23 часа назад

Женщина 9 лет носила в себе нерожденного ребенка, который ее в конечном итоге и убил

ремонт встраиваемой варочной панели в Санкт-Петербурге

Новости мира

день назад

Смотреть можно, трогать нет: Девушкам официально разрешили плавать в бассейне с голой грудью

Новости России

день назад

Странный пункт указа "Иные задачи": Путин расширил права военкоматов - что теперь им можно

Новости России

11 часов назад

"Как они вообще воюют?": пленный ВСУ рассказал, кого поставили под ружье в украинской армии
Новости Казани
19 часов назад

Ливневые трубы под дорогами в Казани изношены на 40%

Ливневые трубы под дорогами в Казани изношены на 40%

Новости России

11 минут назад

"Пять суток вселенского ада": магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров

Новости мира

21 минуту назад

Мужчина взял в аренду козу для необычной цели и испортил отношения со своей супругой

Новости России

31 минуту назад

Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"

Новости мира

час назад

"Напомнить, за что хлопцы сражаются": в США предложили вручать бойцам ВСУ портрет Зеленского с деньгами и медали НАТО
В Татарстане стартовал ямочный ремонт дорог
Новости Казани
17 часов назад

В Татарстане стартовал ямочный ремонт дорог

Новости мира

12 часов назад

Автомобильная пробка помогла молодому мужу эффектно сбежать от своей супруги

Новости России

16 часов назад

В Госдуму внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

Новости России

17 часов назад

Непотребщину устроил: чиновника уволили после праздника для женщин с аниматором в костюме голого мужика
Вот где нужно отдыхать! Современные и впечатляющие санатории, глэмпинги и базы отдыха Татарстана
Редакция помогает
5 дней назад

Вот где нужно отдыхать! Современные и впечатляющие санатории, глэмпинги и базы отдыха Татарстана