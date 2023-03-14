"Пять суток вселенского ада": магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров

Магнитные бури с 15 марта ударят по Земле новым потоком штормовых солнечных ветров

Издание "Курьер" сообщает, что в ближайшие дни космическая погода сильно испортится. С 15 марта 2023 года стартует серьезный и очень опасный шторм, который будет длиться 5 дней – они составят по сиде в пике 4 балла.

Геоудары в течение этих дней будут колебаться от 3 до 4 баллов, а самым опасным днем станет 15 марта. 16, 17 и 19 марта ожидаются геоудары силой по 3 балла.

Метеопатам специалисты настоятельно советуют бережно относиться к своему здоровью, больше бывать на свежем воздухе, ограничить физические нагрузки.

Нужно следить за сном, питанием и стрессами.