Пять ложек на ведро — редис попрет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае
kasheloff.ru
Редис — один из самых скороспелых и «капризных» овощей на грядке. Он быстро растёт, но при недостатке питания может стать жёстким, пустотелым или растрескаться.
Чтобы этого не произошло, агроном Ксения Давыдова советует вносить подкормки в два важных этапа роста. Это простая и доступная схема, которую можно применить на любом участке.
Первая подкормка: мощный старт
Когда вносить: через 1–2 недели после появления всходов
Цель: развитие крепкой ботвы и корневой системы
Состав подкормки:
- 5 столовых ложек гранулированного навоза
- 10 литров воды (комнатной температуры)
Как применять:
Навоз размешивают в воде и поливают почву между рядами. Важно избегать попадания раствора на листья. Такая смесь даёт растению азот, фосфор и калий — основу для активного роста.
Вторая подкормка: сочность и плотность
Когда вносить: за 2–3 недели до сбора урожая
Цель: укрепление корнеплодов и предотвращение растрескивания
Состав подкормки:
- 500 г доломитовой муки
- 3 г янтарной кислоты
Как применять:
Сухую смесь равномерно рассыпают между рядами, затем обильно поливают. Доломитовая мука насыщает почву кальцием и магнием, улучшая вкус и структуру редиса.
Советы по уходу за редисом
- Не превышайте дозировку — лишние удобрения портят вкус
- Поливайте регулярно, но не переувлажняйте
- Используйте только свежие растворы — не готовьте «впрок»
Обрабатывайте грядки утром или вечером, избегая жары
Что даст правильная подкормка
Если соблюдать простые рекомендации, редис порадует крупными, сочными и сладкими корнеплодами, устойчивыми к болезням и растрескиванию. Такая грядка станет настоящим источником витаминов уже в начале сезона.
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