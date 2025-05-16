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Пять ложек на ведро — редис попрет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Редис легко выращивать, если знать, когда и чем...

kasheloff.ru

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Редис — один из самых скороспелых и «капризных» овощей на грядке. Он быстро растёт, но при недостатке питания может стать жёстким, пустотелым или растрескаться.

Чтобы этого не произошло, агроном Ксения Давыдова советует вносить подкормки в два важных этапа роста. Это простая и доступная схема, которую можно применить на любом участке.

Первая подкормка: мощный старт

Когда вносить: через 1–2 недели после появления всходов

Цель: развитие крепкой ботвы и корневой системы

Состав подкормки:

  • 5 столовых ложек гранулированного навоза
  • 10 литров воды (комнатной температуры)

Как применять:

Навоз размешивают в воде и поливают почву между рядами. Важно избегать попадания раствора на листья. Такая смесь даёт растению азот, фосфор и калий — основу для активного роста.

Вторая подкормка: сочность и плотность

Когда вносить: за 2–3 недели до сбора урожая

Цель: укрепление корнеплодов и предотвращение растрескивания

Состав подкормки:

  • 500 г доломитовой муки
  • 3 г янтарной кислоты

Как применять:

Сухую смесь равномерно рассыпают между рядами, затем обильно поливают. Доломитовая мука насыщает почву кальцием и магнием, улучшая вкус и структуру редиса.

Советы по уходу за редисом

  • Не превышайте дозировку — лишние удобрения портят вкус
  • Поливайте регулярно, но не переувлажняйте
  • Используйте только свежие растворы — не готовьте «впрок»

Обрабатывайте грядки утром или вечером, избегая жары

Что даст правильная подкормка

Если соблюдать простые рекомендации, редис порадует крупными, сочными и сладкими корнеплодами, устойчивыми к болезням и растрескиванию. Такая грядка станет настоящим источником витаминов уже в начале сезона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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