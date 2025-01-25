Пассажирский самолет с 20 пассажирами врезался в кусты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае самолёт Ан-24 с 20 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в кусты во время взлёта. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ одного из двигателей.

Инцидент произошёл в посёлке Нелькан Аяно-Майского района. На борту рейса авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавшего по маршруту Нелькан – Хабаровск, находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Сообщается, что никто не пострадал.