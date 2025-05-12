Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными - россиян предупредили о неприятном сюрпризе

Паспорт гражданина РФ — основной документ, подтверждающий личность. Но многие не знают, когда его нужно менять и какие мелочи делают его недействительным.

Вот что важно помнить.

Когда нужно менять паспорт?

В 14 лет — первый паспорт.

В 20 лет — обязательная замена.

В 45 лет — следующая замена, после чего паспорт выдается бессрочно.

При смене фамилии, утере или порче — замена в течение 30 дней.

Когда паспорт считается недействительным?

Истёк срок действия.

Изменились личные данные (фамилия, имя).

Есть посторонние записи, повреждения, отсутствуют страницы.

Нет подписи владельца или испорчена печать МВД.

Умышленная порча или утрата — штраф от 100 до 300 рублей.

Важное разъяснение

Отсутствие подписи сотрудника МВД в самом паспорте — это нормально.

Главное — наличие подписи гражданина и печати миграционного ведомства (на 2, 18 или 19 стр.).

Сейчас за выдачу паспортов отвечает МВД России, а не ФМС, сообщает progorodsamara.