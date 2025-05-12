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Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными - россиян предупредили о неприятном сюрпризе

Замена паспорта РФ строго регламентирована — уз...

respublika.kz.media

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Паспорт гражданина РФ — основной документ, подтверждающий личность. Но многие не знают, когда его нужно менять и какие мелочи делают его недействительным.

Вот что важно помнить.

Когда нужно менять паспорт?

  • В 14 лет — первый паспорт.
  • В 20 лет — обязательная замена.
  • В 45 лет — следующая замена, после чего паспорт выдается бессрочно.

При смене фамилии, утере или порче — замена в течение 30 дней.

Когда паспорт считается недействительным?

  • Истёк срок действия.
  • Изменились личные данные (фамилия, имя).
  • Есть посторонние записи, повреждения, отсутствуют страницы.
  • Нет подписи владельца или испорчена печать МВД.
  • Умышленная порча или утрата — штраф от 100 до 300 рублей.

Важное разъяснение

Отсутствие подписи сотрудника МВД в самом паспорте — это нормально.

Главное — наличие подписи гражданина и печати миграционного ведомства (на 2, 18 или 19 стр.).

Сейчас за выдачу паспортов отвечает МВД России, а не ФМС, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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