Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными - россиян предупредили о неприятном сюрпризе
respublika.kz.media
Паспорт гражданина РФ — основной документ, подтверждающий личность. Но многие не знают, когда его нужно менять и какие мелочи делают его недействительным.
Вот что важно помнить.
Когда нужно менять паспорт?
- В 14 лет — первый паспорт.
- В 20 лет — обязательная замена.
- В 45 лет — следующая замена, после чего паспорт выдается бессрочно.
При смене фамилии, утере или порче — замена в течение 30 дней.
Когда паспорт считается недействительным?
- Истёк срок действия.
- Изменились личные данные (фамилия, имя).
- Есть посторонние записи, повреждения, отсутствуют страницы.
- Нет подписи владельца или испорчена печать МВД.
- Умышленная порча или утрата — штраф от 100 до 300 рублей.
Важное разъяснение
Отсутствие подписи сотрудника МВД в самом паспорте — это нормально.
Главное — наличие подписи гражданина и печати миграционного ведомства (на 2, 18 или 19 стр.).
Сейчас за выдачу паспортов отвечает МВД России, а не ФМС, сообщает progorodsamara.
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