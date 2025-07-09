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Паспорта, которые были выданны в 20 и 45 лет, отныне будут недействительными - граждан ждёт неприятный сюрприз

Паспорт — важнейший документ, который мы исполь...

ohansk-adm.ru

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Паспорт — это основной документ, который мы используем в повседневной жизни, но часто не задумываемся о его актуальности.

Ошибки в паспорте могут привести к неприятным последствиям, таким как отказ в кредите или даже запрет на выезд за границу. Важно знать, когда необходимо обновить паспорт и что может сделать его недействительным.

Когда паспорт подлежит обязательной замене:

  1. Первый паспорт:
    Паспорт выдается в 14 лет, и его нужно заменить до 20 лет.

  2. Следующая замена:
    Процесс замены проводится в возрасте от 20 до 45 лет.

  3. После 45 лет:
    Паспорт выдается бессрочно и больше не требует обновления.

Порча, утрата или изменения в личных данных:

В случае утери или повреждения паспорта, а также при изменении личных данных (например, смены фамилии после замужества), паспорт необходимо заменить в течение 30 дней.

Что делать, если в паспорте нет подписи сотрудника МВД?

По регламенту МВД при выдаче паспорта ответственный сотрудник заверяет подпись заявителя и дату получения в заявлении, но не в самом документе. В паспорте указываются только орган, выдавший документ, код подразделения и дата оформления. Дополнительной подписи сотрудника в паспорте не требуется. Гражданин должен поставить свою подпись в соответствующей графе.

Когда паспорт теряет силу:

  • Истечение срока действия паспорта.

  • Смена личных данных (например, фамилии).

  • Наличие посторонних записей или повреждений.

  • Отсутствие или порча страниц.

Штрафы за порчу или утрату паспорта

Умышленная порча или потеря паспорта может повлечь за собой штраф от 100 до 300 рублей.

Ответственность за выдачу паспортов

Сегодня МВД России отвечает за выдачу паспортов, заменив в этой роли упраздненную Федеральную миграционную службу (ФМС).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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