"Пасхалочки": Путин оставил Западу несколько скрытых посланий

Рогов: Путин в ходе визита в Мариуполь направил Западу несколько скрытых посланий

Президент России Владимир Путин во время визита в Мариуполь в ДНР оставил Западу несколько скрытых посланий. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь", — цитирует Рогова РИА Новости.

Одно из них - посещение местной филармонии, где, как выразился Рогов, "как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами".